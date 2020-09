Spektakuläre Fotos: Apple Marina Bay Sands öffnet am Donnerstag

Wir haben in den letzten Wochen ja immer mal wieder über den kommenden Apple Store „Marina Bay Sands“ berichtet. In Singapur hat sich Apple einen ganz besonderen Standort ausgesucht: In der Bucht von Marina Bay schwebt der Store im Wasser. Bisher war der Store verhüllt gewesen, jetzt gibt es nicht nur spektakuläre Eindrücke, sondern auch einen offiziellen Eröffnungstermin.

Vollständig von Wasser umgeben, bietet Apple Marina Bay Sands einen ununterbrochenen 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt und ihre spektakuläre Skyline. Die Kugel ist die erste vollverglaste Kuppelkonstruktion ihrer Art, die vollständig selbsttragend ist und aus 114 Glasstücken mit nur 10 schmalen vertikalen Pfosten für die strukturelle Verbindung besteht. Als dritter Einzelhandelsstandort von Apple in Singapur schafft der neue Store einen unvergesslichen Raum für die Kunden.

Inspiriert vom Pantheon in Rom, sorgt ein Oculus an der Spitze der Kuppel für einen flutenden Lichtstrahl, der sich durch den Raum bewegt. Das Innere des Glases ist mit speziell angefertigten Leitblechen ausgekleidet, von denen jedes einzigartig geformt ist, um Sonneneinstrahlungen entgegenzuwirken und einen nächtlichen Beleuchtungseffekt zu erzielen. Die Bäume, die das Innere der Kuppel auskleiden, sorgen für zusätzliche Beschattung.

Im Mittelpunkt des Forums steht eine Videowand, die als Bühne für die Today at Apple Sessions mit Künstlern, Musikern und Schöpfern aus Singapur dient. Unternehmer und Entwickler, die an einer Schulung und Beratung interessiert sind, können sich mit Apple Teammitgliedern im ersten Unterwasser-Vorstandsraum von Apple treffen, der sich auf der unteren Ebene des Stores befindet.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gäste zu gewährleisten, sind Besuche in Apple Marina Bay Sands ab Donnerstag nur nach Voranmeldung möglich. Kunden können unter apple.com/sg/marinabaysands aus den verfügbaren Zeiten wählen, wobei jede nicht übertragbare Reservierung eine Person zulässt. Die Kapazität wird begrenzt sein, so dass die Gäste vor dem Betreten des Ladens Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

(Fotos: Apple)