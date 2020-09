Amazon-Angebote mit TP-Link, Meross, SanDisk, Pitaka & mehr

Von TP-Link gibt es unter anderem die Steckdose Kasa für 14,60 Euro statt 29,99 Euro. Diese versteht sich mit Amazon Alexa und Google Assistant. Eine zusätzliche Bridge ist nicht notwendig. Ebenso ist der mobile 4G Router M7000 im Angebot und kostet nur noch 41,19 Euro statt 60 Euro. Er ist mit allen europäischen SIM-Karten kompatibel. Weitere Produkte von TP-Link gibt es hier.

2.963 Bewertungen TP-Link Kasa Amazon Alexa zubehör Smart Home WLAN... Kompatibilität - Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachsteuerung (Alexa-Gerät und Google Home-Gerät separat erhältlich) und IFTTT

Kein Hub erforderlich - funktioniert mit jedem WLAN-Router, ohne dass ein separater Hub oder kostenpflichtiger Abonnementdienst erforderlich ist

1.988 Bewertungen TP-Link M7000 mobiler WLAN Router (4G/LTE bis zu... Weltweit grenzlose Verbindung: Der M7000 unterstützt den Mobilfunkstandard 4G FDD/TDD-LTE, der in den meisten Ländern und Regionen schnelles WLAN anbietet

Gleichzeitige Verbindung für 10 Geräte: Mit TP-Links mobilem Router M7000 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten nutzen

2x HomeKit Steckdose für 30,59 Euro

Meross bietet zwei Indoor HomeKit-Steckdosen aktuell für nur 30,59 Euro an. Pro Zwischenstecker zahlt ihr also etwas mehr als 15 Euro. Neben HomeKit gibt es auch Support für Alexa und Google Assistant. Nutzt den Gutscheincode L2ME3VVH an der Kasse.

40 Bewertungen Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit,... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13 oder höher) steuern. "Hey Siri, mach die Lampe aus" oder "Alexa, mach die Waschmaschine an". Für die...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein / aus. Sie können den Status der angeschlossenen Plug überprüfen oder Zeitpläne für diese...

Speicherprodukte von SanDisk und Western Digital

Ihr benötigt noch eine SD-Karte, einen USB-Stick, eine Festplatte oder ein NAS? Dann klickt euch auf diese Sonderseite.

SanDisk Extreme PRO 128GB SDXC Speicherkarte bis... Ununterbrochene Videoaufnahmen mit UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30)

SanDisk Extreme microSDXC 400GB + SD Adapter +... Ideal für Android-basierte Smartphones und Tablets sowie Actionkameras und Drohnen; 4K UHD-fähig mit UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30)

Mit dem Gutschein HO823SPN gibt es das USB-C-Netzteil mit zusätzlichem USB-A-Port für nur 13,79 Euro statt 22,99 Euro. Mit insgesamt 36 Watt kann man angeschlossene Geräte schnell aufladen.

10 Bewertungen RAMPOW USB C Ladegerät, 36W USB Ladegerät mit... Zwei Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden: Mit dem Ladegerät können Sie zwei Geräte gleichzeitig mit einer maximalen Leistung von 18 W pro Anschluss aufladen - ideal für iPhone, Google-Telefone,...

PD 3.0 und QC 3.0 zum Schnellladen: Das Netzteil unterstützt PD 2.0 / 3.0, QC 2.0 / 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging und Huawei FCP. USB-PD kann das kompatible Gerät bis zu 70% schneller als das...

Pitaka-Produkte im Angebot

Bei Pitaka gibt es auf ausgewählte Cases 15 Prozent Rabatt. Folgende Deals gibt es heute.