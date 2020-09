Apple Store Marina Bay Sands: Erste Videos und Bilder im Netz

Wir hatten bereits vor einigen Tagen über die bevorstehende Eröffnung des neuen Apple Stores in Singapur, den Apple Store Marina Bay Sands, berichtet. Seinerzeit gab es nur wenige visuelle Eindrücke von Apples Flagship Store, der in einem futuristischen Kuppel-Look daher kommt und an der Stelle errichtet wurde, an der sich jahrelang der große Nachtclub Avalon befand.

Apple selbst hält sich weiterhin zum Eröffnungsdatum bedeckt, auf der Retail-Website zum Store finden sich keine weiteren aktuellen Informationen. „We will soon open the doors“ heißt es dort. Immerhin gibt es einige Apple-Fans, die offenbar vor Ort waren und ihre Eindrücke des noch nicht eröffneten Apple Stores mit der Welt teilen. Neben einem Rundumblick in Videoform bei YouTube gibt es auch eine tolle Nachtansicht, die der User „wolvesnbones“ bei Reddit geteilt hat. Wir zeigen sie euch.

Mit dem Apple Store Marina Bay Sands hat man in nur etwas mehr als drei Jahren bereits den nunmehr dritten Apple Store in Singapur eröffnet. Im Juli 2019 öffnete der Jewel Store am größten Flughafen Singapurs, Jewel Changi, seine Pforten, und 2017 betrat Apple mit dem Apple Store in der Knightsbridge Mall der Orchard Road erstmals Boden in Singapur. Der Store war gleichzeitig auch der erste in Südostasien. Wer den neuen Apple Store an der Marina Bay in Singapur selbst besuchen möchte, findet ihn unter der Adresse 2 Bayfront Avenue, B2-06, Singapur 018972.

(Foto: wolvesnbones/Reddit)