Neu von JBL: Go 3, Clip 4, Xtreme 3, PartyBox 310 & mehr

JBL hat seine Bluetooth-Lautsprecher überarbeitet und präsentiert neue Modelle der beliebtesten Speaker. Mit dabei sind der Go 3, Clip 4, Xtreme 3, die PartyBox 310 sowie zwei neue True Wireless Kopfhörer.

JBL Go 3: Der Lautsprecher im Taschenformat

Der Go 3 besticht mit einem neuen und kantigen Look und integriert erstmals eine Schlaufe, um ihn noch besser transportieren zu können. Mit einer Akkuladung liefert der Lautsprecher rund fünf Stunden lang Musik. Ob am Strand oder im Park, der nach IP67 wasser- und staubdichte Go 3 sorgt immer und überall für gute Laune.

5 Stunden Akkulaufzeit

Wasser- und staubdicht gemäß IP67

Bluetooth-Version 5.1

USB-C-Anschluss

Integrierte Schlaufe für besonders einfaches Tragen

Verfügbar in Schwarz, Blau, Blau & Pink, Rot, Squad, Pink, Grün und Weiß

Ab Oktober für 39,99 Euro

JBL Clip 4: Mit praktischem Karabiner

Auch der Clip 4 kommt in einem neuen Look und vergrößert den Karabiner. Außerdem ist der Bluetooth-Lautsprecher wasser- und staubdicht und ist somit auch perfekt für den Outdoor-Einsatz geeignet.

10 Stunden Akkulaufzeit

Wasser- und staubdicht gemäß IP67

Bluetooth-Version 5.1

USB-C-Anschluss

Verbesserter Karabiner

Verfügbar in Schwarz, Blau, Blau & Pink, Rot, Squad, Pink, Grün und Weiß

Ab November für 59,99 Euro

JBL Xtreme 3: Neuer Krachmacher

Mit vier verbesserten Treibern und zwei JBL Bassradiatoren rockt der JBL Xtreme 3 garantiert jede Party. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 15 Stunden, wobei der Lautsprecher auch als Powerbank fungiert. Mit der PartyBoost-Funktion werden zwei JBL PartyBoost-kompatible Lautsprecher für Stereosound zusammengekoppelt. Echte Party-Profis können über hundert JBL PartyBoost-kompatible Lautsprecher verbinden, um noch weiter aufzudrehen.

15 Stunden Akkulaufzeit

Wasser- und staubdicht gemäß IP67

Bluetooth-Version 5.1

USB-C-Netzadapter

Vier Lautsprechertreiber und zwei JBL Bass-Radiatoren

USB-C-Anschluss

Verfügbar in Blau, Schwarz und Squad

Ab Oktober für 299 Euro

JBL Live FREE NC+: In-Ears mit Geräuschunterdrückung

Die neuen In-Ears haben eine aktive Geräuschunterdrückung an Bord und können mit einer bis zu 21 Stunden kombinierte Wiedergabezeit punkten.

JBL Signature Sound

Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient-Technologie

Linke und rechte Ohrhörer können unabhängig voneinander für Anrufe und Musik verwendet werden

Aufklappen der Box genügt zur automatischen Kopplung mit dem Gerät

Bis zu 7 Stunden Musikwiedergabe, 21 Stunden kombiniert mit Ladebox

Kabellose Qi-kompatible Aufladung oder mit USB-C in der Ladebox

Wasserdicht und schweißresistent nach IPX7

Integrierte Sprachassistenten – Hey Google oder Amazon Alexa sind nie mehr als ein Wort entfernt

Ergonomische Passform und Gestaltung

Ab Oktober für 179 Euro

JBL Reflect MINI TWS: Für Sportler gedacht

Durch die Kombination aus komfortablem Ohrhörerdesign mit IPX7-Wasserdichtheit und 21 Stunden Wiedergabezeit in einer dezenten, kompakten Form sind sie die ultimativen Sport-Ohrhörer. Entwickelt für Training, Reisen oder die Arbeit setzen sie dank des zusätzlichen aktiven Noise- Cancellings den Fokus auf die gesetzten Ziele und die Musik.

Bis zu 7 Stunden Musikwiedergabe, 21 Stunden kombiniert mit Ladebox (USB-C)

Aktives Noise-Cancelling mit Smart Ambient-Technologie

Anpassbare Ohrflosse für sicheren Sitz

JBL Signature Sound

Integrierte Sprachassistenten – Hey Google oder Amazon Alexa sind nie mehr als ein Wort entfernt

Wasserdicht und schweißresistent nach IPX7 und mit reflektierender Ausstattung

Linke und rechte Ohrhörer können unabhängig voneinander für Anrufe und Musik verwendet werden

Aufklappen der Box genügt zur automatischen Kopplung mit dem Gerät

Ab Oktober für 99,99 Euro

JBL Tune 225TWS: In vielen bunten Farben

Als Nachfolger des JBL Tune 220TWS übernehmen die Tune 225TWS die besten Merkmale der beliebten Ohrhörer und bieten zusätzlich neue Funktionen, wie eine längere Akkulaufzeit und einen verbesserten Sound.

JBL Pure Bass und große 12-mm-Dynamiktreiber für kraftvollen Sound

Bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe und bis zu 25 Stunden in Kombination mit der USB-C- Ladebox

Linke und rechte Ohrhörer können unabhängig voneinander für Anrufe und Musik verwendet werden

Stereo-Anrufe per Freisprechfunktion

Auswahl aus sechs Farben, passend zum persönlichen Stil

Elegante und handliche Ladebox

Ergonomische Passform und Gestaltung

Ab Oktober für 99,99 Euro

JBL PartyBox 310: Für jede Party geeignet

Der kraftvolle Speaker hat eine Lichtshow mit an Bord, ist spritzwassergeschützt und kann mit Rollen einfach tranpsieirt werden. Mit 240 Watt JBL Signatur Sound kann man jede Party rocken. Die Akkulaufzeit liegt bei starken 24 Stunden.

Kraftvoller JBL Pro Sound mit 240 Watt Ausgangsleistung

18 Stunden Akkulaufzeit und leichtgängige Rollen für die Party unterwegs

Spektakuläre Lichtshow synchron zum Takt der Musik

IPX4 spritzwassergeschützt

Hintergrundbeleuchtete Tasten für die Bedienung im Dunkeln

Kompatibel mit den meisten Lautsprecherständern

Zwei Mikro- und Gitarreneingänge mit integriertem Gesangs-Tuning

Sound-Effekte zur Steigerung der Stimmung im Publikum

Bluetooth- und USB-Eingang

True Wireless Stereo: Zwei Geräte kabellos miteinander verbinden für einen noch stärkeren Stereosound

JBL PartyBox App: Steuerung der Party mit dem Telefon: Titel ändern, Lichtshow anpassen und vieles mehr

Ab September für 499 Euro

JBL PartyBox On-The-Go: Für die etwas kleinere Party

Mit der JBL PartyBox On-The-Go lässt sich feiern, genießen und mitsingen. 100 Watt leistungsstarker JBL Pro Sound, synchron zu einer pulsierenden Lichtshow können sogar paarweise für einen riesigen Stereo-Partysound kabellos gekoppelt werden.

Kraftvoller JBL Pro Sound mit 100 W Ausgangsleistung

Gepolsterter Schultergurt und 6 Stunden Akkulaufzeit für ultimative Mobilität

Kabelloses Mikrofon mit Bass-, Höhen- und Echo-Einstellung

Lichtshow synchron zum Takt der Musik

Physische Mikrofon- und Gitarreneingänge

IPX4 spritzwassergeschützt

Bluetooth oder USB-Eingang

True Wireless Stereo: Zwei Geräte kabellos miteinander verbinden für einen noch stärkeren Stereosound

Ab sofort für 299 Euro erhältlich

Harman Kardon Citation 200: Ein tragbarerer Lautsprecher

Die Harman Kardon Citation-Serie ist beeindruckend gut – und vor allem sehr teuer. Mit dem neuen 200 gibt es nun einen portablen Lautsprecher, der auch autark betrieben werden kann. Voll aufgeladen gibt es acht Stunden Musikwiedergabe, zum Aufladen kann er auf eine praktische Ladeschale gesetzt werden. Zudem ist hier der Google Assistant integriert.

Der Harman Kardon Citation 200 ist ab September für 349 Euro verfügbar.