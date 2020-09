IFA 2020: Alle Technik-Neuheiten im Überblick

Die diesjährige IFA findet nur in einer „Special Edition“ statt. Wir sind dieses Jahr nicht vor Ort. Dennoch wollen wir euch wie gewohnt die neuen Produkte vorstellen. In unserem Ticker findet ihr die wichtigsten Technik-Neuheiten. Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.

Beyerdynamic T1 und T5

Ab sofort ist die dritte Generation des T1 und T5 von Beyerdynamic erhältlich. Der Preis für die Hi-Fi-Kopfhörer liegt bei je 999 Euro.

High-End Tesla Kopfhörer T1 (3. Generation) offen

Offener High-End-Kopfhörer für anspruchsvollen Musikgenuss zu Hause

Schräg angeordnete Tesla-Schallwandler für ein präzises und räumliches Klangbild

Beidseitig geführtes, steckbares Kabel mit hochreinen OCC7N-Kupferleitern und Textilummantelung

Atmungsaktive, austauschbare Velours-Ohrpolster mit Memory Foam

Handmade in Germany

High-End Tesla Kopfhörer T5 (3. Generation) geschlossen

Geschlossener High-End-Kopfhörer für anspruchsvollen Musikgenuss zu Hause

Schräg angeordnete Tesla-Schallwandler für ein klares und naturgetreues Klangbild

Beidseitig geführtes, steckbares Kabel mit hochreinen OCC7N-Kupferleitern und Textilummantelung

Hochwertige, austauschbare Ohrpolster aus proteinbeschichtetem Kunstleder mit Memory Foam

Handmade in Germany

Philips stellt neue Fernseher, Soundbars und Kopfhörer vor

Natürlich dürfen im Rahmen der IFA auch neue Fernseher nicht fehlen. Wer auf die tolle Ambilight-Technik nicht verzichten möchte, kann sich auf neue Modelle von Philips freuen. Das neue Flaggschiff hört auf den Namen OLED+935 und kommt in 55 und 65 Zoll im September und in 48 Zoll im Oktober 2020 auf den Markt. Integriert sind unter anderem Lautsprecher von Bowers & Wilkins und ein vierseitiges Ambilight.

Das neue Flaggschiff der Philips TVs ist der 65OLED+935 mit P5 Engine KI+ und Sound by Bowers & Wilkins (mehr Infos)

Philips TV stellt ein neues Multiroom Audio System vor und vernetzt damit die TV- mit der Audio-Welt (mehr Infos)

Unter der Premium Marke Fidelio erscheinen ein neuer ANC-Kopfhörer und zwei Soundbars mit Dolby Atmos und Surround-on-Demand (mehr Infos)

Philips bringt drei weitere Kopfhörer mit Active Noise Cancellation (mehr Infos)

Die P5 Engine mit KI+ ist die neueste Version der preisgekrönten Bildverbesserung von Philips TV (mehr Infos)

Marantz präsentiert zwei neue Vollverstärker

Marantz kündigt zwei Produkte an, die die Marke in eine neue Ära führen: Der Vollverstärker MODEL 30 und der Netzwerk-SACD-Player SACD 30n. Diese beiden Produkte sind die Ersten im neuen Industriedesign von Marantz. Der Marantz Vollverstärker MODEL 30 (3.000€ UVP) und der Netzwerk-SACD-Player 30n (3.000€ UVP) sind ab Anfang September in den Farben Schwarz und Silber-Gold bei autorisierten Fachhändlern erhältlich.

Der Vollverstärker MODEL 30 auf einen Blick

Vom Soundmaster mit Leidenschaft abgestimmter Vollverstärker

Separate Netzteile für Vorverstärker und Endstufenkanäle

Ringkerntransformator für eine saubere Stromversorgung des Vorverstärkers

Vorverstärkung mit Stromgegenkopplung für klaren und detailreichen Klang

Marantz HDAM Technologie für Rauschreduzierung und einen breiteren Frequenzgang

Neu entwickelte elektrische Lautstärkeregelung für hohe Linearität

Schaltverstärker mit dediziertem Netzteil

Hohe Ausgangsleistung von 100W + 100W (8 Ohm), 200W + 200W (4 Ohm)

Auf den Flaggschiffmodellen basierendes Verstärker-Design

Linearer Frequenzgang – unabhängig von den Lautsprechern

MM/MC Phono Eingang mit MC Eingangsimpedanz-Wähler

Besonders hochwertige CD- und Phono-Eingänge mit niedriger Eingangsempfindlichkeit

Qualitative Lautsprecher Terminals aus hochreinem Kupfer von Marantz

Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold

Der Netzwerk-SACD-Player SACD 30n auf einen Blick

SACD/CD-Player mit Netzwerk-Audiostreaming und DAC Modus

Vom Marantz Soundmaster mit Leidenschaft abgestimmt

CD/SACD-Laufwerk von Marantz für exzellente Abtastpräzision

HEOS® Built-in Netzwerk-Funktion mit WLAN, AirPlay 2 und Bluetooth

Zugriff auf zahlreiche Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music HD und TIDAL

Hochauflösendes Audiostreaming bis zu FLAC HD 192 und DSD5.6

USB-B DAC Modus unterstützt PCM bis zu 384kHz und DSD11.2

Marantz Musical Mastering für ein akkurates analoges Ausgangssignal von allen digitalen Quellen

Marantz HDAM-Schaltung für klaren, rauscharmen und dynamischen Klang

Ausgang mit festem Pegel für exzellente Qualität und unabhängiger variabler Ausgang, um Aktivlautsprecher oder einen Leistungsverstärker direkt anzusteuern

Hochwertiger Kopfhörerverstärker mit regelbarer Dynamik

Steuerbar mit Fernbedienung, App und führenden Sprachassistenten (wo verfügbar)

Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold

Neue Produkte im Detail