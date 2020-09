Bright Paw: Puzzle-Held auf vier Pfoten muss einen Mordfall aufklären

Seid ihr Fans von Krimis, Katzen und aufwändig gestalteten Puzzle-Games? Dann solltet ihr ab sofort einen Blick auf das Spiel Bright Paw (App Store-Link) werfen, das sich zum Preis von 5,49 Euro als Premium-Titel herunterladen lässt. Die App kann nach dem Kauf erfreulicherweise nicht nur auf iPhones und iPads, sondern auch unter macOS und auf dem Apple TV genutzt werden. Der Download ist 858 MB groß und erfordert iOS 12.0 bzw. OS X 10.9 oder neuer. Zwar liegt die Vertonung des Spiels nur in englischer Sprache vor, aber sämtliche Menüs und Untertitel können in deutscher Sprache angezeigt werden.

„Ein Schuss ertönt durch das Haus und plötzlich sind deine Besitzer tot, eindeutig ein Mordfall. Aber warum? Und wo ist der Täter? Diese Antworten werden nicht leicht zu beantworten sein, vor allem, weil du die Familienkatze bist! Schlüpfe in die Rolle des katzenhaften Helden Theo, der sich unter Anleitung des allwissenden Erzählers in ein episches Abenteuer begibt, um den Mordfall aufzudecken und sich an den Übeltätern zu rächen.“

Das ist die Hintergrundgeschichte von Bright Paw laut den Entwicklern von Rogue Games. Insgesamt erwarten den Gamer mehr als 70 spannende und herausfordernde Level, „von denen jeder ein Escape-Room-Puzzle mit den unterschiedlichsten Gefahren birgt“, wie es von den Machern heißt. In jedem Raum gibt es zudem Sammelobjekte zu entdecken, die sich auf über 180 Gegenstände während des gesamten Spiels summieren. Jäger und Sammler werden demnach gleichermaßen mit diesem Spiel befriedigt.

Rewind-Button macht falsch gewählte Schritte rückgängig

Das Gameplay besteht zumeist darin, den Kater Theo mit entsprechenden Bewegungskarten auf einem Gitternetz im Raum zu navigieren. Diese müssen in der richtigen Reihenfolge verwendet werden, damit der Kater sich entsprechend fortbewegt, Hindernisse umgeht und am Ende sicher und unbeschadet am Zielpunkt ankommt. Hat man sich einmal vertan, ist es möglich, einen Rewind-Button zu betätigen, um den letzten Schritt rückgängig zu machen, oder auch das Level komplett neu zu starten.

Auf meinem Testgerät, einem iPhone XR, waren die Grafiken zwar an das Display des Geräts angepasst, wirkten aber vor allem in einigen Rändern etwas unscharf bzw. mit kleinen Treppen gerendert. Dem Spielspaß tat dies allerdings keinen Abbruch: Bright Paw fordert den Spieler bereits nach einigen absolvierten Leveln heraus und bietet darüber hinaus noch eine spannende Krimi-Story. Wenn ihr noch weitere Eindrücke zu dieser Neuerscheinung benötigt, schaut euch abschließend den YouTube-Trailer zum Spiel an.