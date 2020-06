Arcido Akra & Vaga: Zwei Rucksäcke im Bundle derzeit 80 Euro günstiger

Als Rucksack-Fetischist habe ich in den vergangenen Jahren diverse Rucksäcke ausprobiert und aktuell bin ich bei einer Marke hängen geblieben: Dem schottischen Start-Up Arcido. Im Alltag kommt bei mir der mit 175 Euro nicht ganz günstige Arcido Oxna zum Einsatz der viele praktische Funktionen miteinander verbindet und zudem noch richtig leicht ist.

Falls euch das zu viel Geld für einen Rucksack ist, habe ich heute eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt für diesen Preis auch zwei Rucksäcke bekommen. Das Bundle bestehend aus den Arcido-Modellen Akra und Vaga kostet derzeit nur 170 Euro, wenn ihr an der Kasse den Gutscheincode APPAKRA eingebt.

Für diesen Preis bekommt ihr den Arcido Akra Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 35 Litern sowie das Modell Vaga mit einem Volumen von 20 Litern. Inklusive ist zudem ein Laptop-Fach, das zwischen den beiden Rucksäcken getauscht werden kann. Was genau euch bei den beiden Modellen erwartet, verraten wir euch in den folgenden Absätzen.

Rucksack-Bundle: Arcido Akra & Vaga für 170 Euro (zum Angebot)

Gutscheincode APPAKRA im Warenkorn eingeben

Das können Akra und Vaga von Arcido

Der Arcido Akra ist ein großer Rucksack für längere Trips, der aber trotzdem zahlreiche Funktionen bietet. So kann das Laptop-Fach beispielsweise entfernt werden, wenn es nicht benötigt wird. Außerdem gibt es auf der Außenseite nun eine zusätzliche Tasche, die von innen und außen erreicht werden kann. Auch in Sachen Komfort tut sich beim neuen Rucksack einiges. Der Rücken ist jetzt noch besser gepolstert, außerdem gibt es den von vielen gewünschten Brust- und Hüftgurt. Gerade mit viel Gewicht und auf längeren Touren sollte der Arcido Akra noch bequemer sein als sein Vorgänger Faroe. Das Gewicht konnte trotzdem gering gehalten: Inklusive der abnehmbaren neuen Gurte wiegt der Rucksack bei einem Volumen von 35 Litern nur 1,3 Kilogramm.

Der letzte Clou: In den Arcido Akra kann ein kleinerer Rucksack eingesetzt werden. Und genau hier kommt der Daypack Arcido Vaga mit einem Volumen von 20 Litern ins Spiel. Für einen Städtetrip am langen Wochenende könnt ihr den kleinen Rucksack zusammen mit eurem ganzen Kram in den Arcido Akra packen. Vor Ort angekommen und das ganze Gepäck im Apartment oder Hotelzimmer verstaut, könnt ihr dann den kleinen Arcido Vaga für die Touren vor Ort nutzen, bevor es dann mit “Sack und Sack” wieder zurück nach Hause geht. Natürlich lässt sich der Vaga aber auch prima als keiner Rucksack im Alltag verwenden.

Einen tollen optischen Überblick und Eindrücke der verschiedenen Features der beiden Rucksäcke erhaltet ihr im folgenden YouTube-Video. Bitte beachtet, dass die dort gezeigten Kompressionsbeutel nicht Bestandteil des Bundles sind und separat gekauft werden müssen.