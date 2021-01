Arlo Video Doorbell: Neue kabellose Variante erscheint im Februar

Mittlerweile gibt es ja von diversen Herstellern eine smarte Türklingel, am meisten verbreitet sind hierzulande wohl Modelle von Ring oder Eufy. Ich persönlich setze seit einigen Jahren auf eine Nest Hello von Google. Es gibt aber noch einen weiteren Kandidaten: Die Arlo Video Doorbell.

Im Rahmen der digitalen CES wurde nun ein kabelloses Modell der Arlo Video Doorbell vorgestellt, die damit noch einfacher und flexibler montiert werden kann. Sie kann mit dem herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku mit einer Laufzeit von sechs Monaten mit einer Ladung unkompliziert selbst installiert werden. Hausbesitzer können die Video-Türklingel auch von einem Fachmann an das Stromnetz anschließen lassen, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen – ganz ohne Transformator.

Genau wie auch das Modell von Netatmo, das fest verkabelt werden muss, bietet auch die Arlo Video Doorbell Wire-Free eine Anruf-Funktion, wenn jemand an der Tür klingelt. Das finde ich persönlich etwas aufdringlicher als die Lösung per Push-Mitteilung, die es beispielsweise bei Nest gibt. Am Ende ist das aber wohl auch eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Die neue kabellose Arlo Video Doorbell soll Anfang Februar in den Handel kommen und wird dann 199,99 Euro kosten. Falls euch das zu viel ist und ihr ohnehin eine Möglichkeit habt, die smarte Türklingel mit Strom zu versorgen, ist vielleicht das normale Modell eine gute Wahl.

Die Arlo Video Doorbell mit Kabel, die ebenfalls für ursprünglich 199,99 Euro verkauft wurde, ist derzeit bei Amazon im Angebot. Dort bezahlt ihr nur 139,99 Euro und könnt auf der Produktseite noch einen 27 Prozent Rabattgutschein aktivieren, so dass ihr an der Kasse bei 102,19 Euro landet.