Due: Erinnerungen-App jetzt auch bei Setapp verfügbar

Die produktive App Due ist für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Während die Mac-Version einzeln für 16,99 Euro verkauft wird, kann die macOS-App jetzt auch über Setapp bezogen werden.

Da wir bisher nie über Due berichtet haben, möchte ich an dieser Stelle auf die wichtigsten Funktionen eingehen. Es handelt sich um eine praktische App, die Erinnerungen und Timer integriert. Ihr könnt ganz einfach eure Termine, Events und Erinnerungen eintragen und dabei angeben, wann ihr erinnert werden wollt. Ebenso lassen sich Aufgaben wiederholen oder eine Schlummer-Funktion aktivieren. Für jede Erinnerung kann ein eigener Hinweiston gewählt werden.

In der App werden alle überfälligen und fälligen Aufgaben sortiert in einer Liste präsentiert. Des Weiteren gibt es im Bereich Timer eine Timer-Funktion. Hier könnt ihr gleich mehrere Timer hinterlegen, die im Hintergrund ablaufen und per Push auf das entsprechende Event aufmerksam machen. Im Logbuch könnt ihr alle erledigten Aufgaben einsehen.

Due ist einfach gestaltet, kann im Dark Mode genutzt werden und erledigt seine Aufgabe gut. Falls ihr bei Setapp Kunde seid, lohnt sich ein Blick. Zum Kaufpreis von 16,99 Euro würde ich vermutlich eher zur Erinnerungen-App von Apple greifen, wobei ich seit Jahren auf Things setze.