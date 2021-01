Analyse von Verivox: Handy-Datentarife sind achtmal so groß wie der übliche Verbrauch

Wusstet ihr, dass ein durchschnittlicher Smartphone-Nutzer im Monat etwa 3 GB an Datenvolumen benötigt? Zu dieser Erkenntnis kommt eine Auswertung der Tarifexperten von Verivox, einem Vergleichsportal im Internet. „Telekom, Vodafone und Telefonica packen in ihre Handytarife im Schnitt achtmal so viel Datenvolumen wie üblicherweise verbraucht wird“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Angebot und Nachfrage bei der mobilen Internetnutzung würden daher immer weiter auseinander klaffen.

Ein aktueller Laufzeittarif der drei oben genannten Anbieter liegt jedoch im Schnitt bei 23 GB – was bedeutet, dass achtmal so viel Datenvolumen zur Verfügung gestellt wird, wie der tatsächliche Verbrauch eigentlich ist. Die Spanne beim Highspeed-Datenangebot reiche von 2 GB bis hin zu 120 GB, zusätzlich bieten alle Netzbetreiber weitere Tarife ganz ohne Datenlimit an. Angebot und Nachfrage unterscheiden sich zunehmend: 2019 war das Datenkontingent „nur“ fünfmal so hoch wie der Durchschnittsverbrauch pro Kunde. Jens-Uwe Theumer von Verivox berichtet:

„Das größere Datenkontingent erklärt sich mit einem tatsächlich höheren mobilen Verbrauch der O2-Kunden. Die Telefonica-Zielgruppe ist geprägt von der Instant-Datennutzung jüngerer Generationen; konsumiert wird überall und sofort. Diese Klientel nutzt stationäre Internetanschlüsse seltener, das Datenvolumen des Handytarifs wird somit wichtiger.“

Ein Gigabyte Datenvolumen kostet einen deutschen Netzbetreiber-Kunden im Schnitt 1,93 Euro. Wenig überraschend liegen die Preise der Telekom mit 2,47 Euro etwas darüber, bei Vodafone sind es 2,64 GB pro Gigabyte. Telefonica senkt den Durchschnitt und verlangt 0,69 Euro pro Gigabyte. Wie schon mittlerweile bekannt ist, sind vor allem Handytarife im kleineren und mittleren Datenbudget bei Discounter-Marken deutlich günstiger zu haben, hier sind bis zu 60 Prozent Ersparnis bei Tarifen unter 20 GB Datenvolumen möglich. Extras wie 5G-Mobilfunk oder Multi-SIM-Optionen gibt es aber nach wie vor eher bei den großen drei Anbietern. Theumer erklärt, dass viele hochwertige Tarife nicht wegen ihrer Inhalte, sondern zur Smartphone-Finanzierung genutzt werden:

„Die Netzbetreiber rüsten ihre Tarife weiter auf – und heben sich damit von günstigeren Discounter-Angeboten ab. So ist etwa der Trend zu Zero Rating mit unbegrenztem Datenverbrauch für Musik, Social Media oder Videos ungebrochen. Um den Einmalpreis eines Geräts so niedrig wie möglich zu halten, buchen Kunden hochpreisige Tarife – und diese enthalten große Datenbudgets, die oft kaum genutzt werden.“

Verivox rät daher Smartphone-Usern dazu, regelmäßig das tatsächlich monatlich verbrauchte Datenvolumen zu checken. Dies ist in der Regel über die Einstellungen des Geräts oder in den Apps der Provider möglich. „Weicht das gebuchte Volumen regelmäßig vom Verbrauch ab, sollte ein passender Tarif gesucht werden“, so Verivox in der Pressemitteilung. „Zur Finanzierung eines neuen Smartphones ist es in den meisten Fällen deutlich günstiger, Gerät und Tarif getrennt zu erwerben. So lässt sich auch das benötigte Datenvolumen bedarfsgerecht buchen.“

Für die Erhebung der Daten wurde die monatliche Grundgebühr und das durchschnittliche Datenvolumen aller online verfügbaren Smartphone-Vertragstarife für Privatkunden der Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica berechnet. Der Anbieter Drillisch betreibt noch kein eigenes Netz, daher floss dieser nicht mit in die Auswertungen ein, ebenso nicht Flatrates ohne Gigabyte-Begrenzung, Einmalkosten, zeitlich begrenzte Rabatte bzw. Aktionen oder die reduzierte Mehrwertsteuer. Die Daten basieren auf dem Stand vom 8. Dezember 2020.

Seid ihr mit eurem Smartphone-Tarif zufrieden? Nutzt ihr euer monatliches Datenvolumen voll aus, oder bleibt am Monatsende noch ordentlich Gigabyte auf dem Konto übrig? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.