Ausblick auf den App-Markt 2022: Rekord-Umsätze und -Nutzerzahlen erwartet

Bereits in den vergangenen Jahren wurde für den App-Markt eine immense Steigerung der Nutzungs-, Download- und Umsatzzahlen vorhergesagt. Auch für 2022 verhält es sich nicht anders: Entertainment- und Social-Apps wird ein massiver Anstieg der Verbraucherausgaben prophezeit. Die Daten- und Analyse-Experten bzw. -Expertinnen von App Annie haben pünktlich zum Jahresende ihren Report über die Entwicklungen im App- und Mobile-Games-Markt veröffentlicht.

Steigende Ausgaben in Entertainment-Apps

Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 gehören Video-Streaming-Apps zu den am schnellsten wachsenden Sektoren in der App-Landschaft. Umsätze generieren sie durch Abonnement-Modelle, die werbefreie Streamings oder eine größere Angebotsvielfalt versprechen. Im Oktober 2021 verzeichnete YouTube eine Milliarde Dollar Ausgaben, aber auch andere Streaming-Apps wie Discovery Plus oder Fumination befinden sich auf der Überholspur. Insgesamt wird den Entertainment-Apps ein Umsatz von 12 Milliarden Dollar im kommenden Jahr prognostiziert.

Auch Social-Apps gewinnen weltweit weiter an Bedeutung: Wurden im Jahr 2020 noch fünf Milliarden Dollar von Nutzern investiert, werden für das kommende Jahr bis zu neun Milliarden Dollar Verbraucherausgaben erwartet – das beschreibt einen Anstieg von 82 Prozent. Besonders Community-Apps wie Discord, aber auch Video- und Live-Streaming- Apps wie Tagged rücken dabei in den Fokus. Da Social-Apps zudem fast die Hälfte der gesamten Nutzungszeit für sich verzeichnen, sind sie auch ein attraktiver Sektor für potenzielle Kooperationen, Marketing-Maßnahmen und die Kundenakquise.

Monatlich aktive User: TikTok überholt wohl Instagram

Obwohl TikTok im Jahr 2020 aus Indien, einem der für die App stärksten Märkte, verboten wurde, verzeichnete die Video-Streaming-Plattform in diesem Jahr dennoch eine extrem starke Wachstumsrate der monatlich aktiven User. Vor allem die Nutzerzahlen von TikTok erreichen voraussichtlich ein ähnlich hohes Niveau wie die von Instagram, dem wohl größten Konkurrenten auf dem Markt.

Die Liste der Apps, welche die Eine-Milliarde-Downloads-Marke geknackt haben, wird im Jahr 2022 wohl um Pinterest und Temple Run 2 ergänzt – erstere App erreicht diesen Erfolg höchstwahrscheinlich noch vor Jahresende 2021. Diese Entwicklung ist auf ein extrem schnelles Marktwachstum in Brasilien und Lateinamerika zurückzuführen. Neben Candy Crush und Subway Surfers gehört Temple Run 2 zu den wenigen Spielen, mit derartig großen Download-Zahlen. Auch wird der App Subway Surfers ein Zwei-Milliarden- Download-Rekord prophezeit, womit die Gaming-App den ersten Platz der beliebtesten Spiele weiterhin verteidigt. Auch TikTok erreicht neue Meilensteine: Neben drei Milliarden globalen Downloads wird außerdem eine Summe von rund drei Milliarden Dollar In-App-Nutzerausgaben im Jahr 2022 erwartet.

Gehört auch ihr zu den Nutzern bzw. Nutzerinnen von Pinterest und TikTok? Welches sind eure meistgenutzten und heißgeliebten Apps, ohne die ihr euch den Alltag nicht mehr vorstellen könnt? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

Grafiken: App Annie.