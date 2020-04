Banking4: Foto-TAN auf der Apple Watch anzeigen und scannen

In den letzten paar Monaten haben es uns die Banken ja nicht unbedingt einfacher gemacht, was das Online-Banking angeht. Mein Favorit: Eine Überweisung auf dem iPhone ausführen und keine Möglichkeit zu haben, die Foto-TAN zu scannen. Genau um dieses Problem kümmert sich das jüngste Update von Banking4 (App Store-Link).

Die beliebte Banking-App, die weiter zum Einmal-Kauf im Wert von 9,99 Euro im App Store angeboten wird, bietet ab sofort auch eine Erweiterung für die Apple Watch. Und genau dort kann man sich ab sofort die QR-Codes für Foto-TAN anzeigen lassen.

Die Nutzung scheint mehr als einfach zu sein und wird vom Entwickler wie folgt erklärt:

Ein expliziter Start der Banking4 TAN-Watch App ist nicht erforderlich. Ist die Banking4 TAN-Watch App auf der Apple Watch vorhanden, so wird diese vollautomatisch gestartet, sobald in Banking4 auf dem iPhone eine Photo-TAN oder eine QR-TAN angezeigt wird. Diese Grafik wird dann auch auf dem Apple Watch-Display angezeigt. Starten Sie nun auf dem iPhone die Photo-TAN App Ihrer Bank und fotografieren Sie damit die Anzeige auf der Apple Watch. Die so ermittelte TAN können Sie dann in der Eingabeaufforderung in Banking4 eintragen.