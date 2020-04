„A Fold Apart“ und „Beyond Blue“ jetzt neu bei Apple Arcade

Das Spiel A Fold Apart (App Store-Link) wurde von Lightning Rod Games entwickelt, die ihr Game schon erfolgreich auf anderen Plattformen anbieten. Nun ist das Papierfalträtsel auch für iPhone, iPad und Apple TV erhältlich. Eure Aufgabe ist es, die Welten so zu falten, dass ihr die kleinen, aber meist doch einfachen Rätsel lösen könnt. Hier genügen einfache Klicks und Gesten.

Gleichzeitig wird eine Geschichte über eine Fernbeziehung erzählt. Die Grafiken sind hübsch gemacht, der Soundtrack passt ebenfalls gut zum Gameplay. Der Download isst 1,3 GB groß und mit iOS 13.0 oder neuer kompatibel. Werft noch einen Blick in den Trailer.

Eine zugängliche, aus dem Leben gegriffene Geschichte über eine Fernbeziehung.

Über fünfzig handgemachte Papierfalträtsel.

Wunderschöne 3-D-Grafik mit einer taktilen, „handgemachten“ Papierästhetik.

Die Möglichkeit, sich genau das Paar auszusuchen, das am besten zu einem passt!

Beyond Blue: Erforsche den Ozean

Im neuen Beyond Blue (App Store-Link) gilt es die Geheimnisse des Ozeans zu erforschen. Als Tiefseeforscherin bewegt man sich durch das Meer und kann so allerhand Tiere entdecken. Das Gameplay ist dabei sehr entspannt.

Der Download ist 2,9 GB groß und stammt von den Entwicklern, die auch schon Never Alone in den App Store gebracht haben. Auch hier lohnt sich ein kurzer Blick in den Trailer.

Beyond Blue entführt dich in die nahe Zukunft, wo du die Chance hast, die Geheimnisse unseres Ozeans als Mirai, eine Tiefseeforscherin und Wissenschaftlerin, zu erkunden. Du und dein frisch gebackenes Forschungsteam setzt revolutionäre Technologien ein, um den Ozean so eindrücklich wie nie zuvor zu sehen, zu hören und mit ihm zu interagieren. Das Spiel handelt von einer bewegenden Geschichte, der Erkundung einer unberührten Welt und einem Abenteuer, das dem Spieler während der Expedition mit der Crew riskante Entscheidungen abverlangt.

(Fotos: Apple Arcade)