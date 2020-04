Premium-Aufbau-Spiel „The Bonfire: Forsaken Lands“ kostet nur noch 2,29 statt 4,49 Euro

Im App Store kann wieder Geld gespart werden. „The Bonfire: Forsaken Lands“ ist im Angebot.

Mit 3,0 Sternen ist „The Bonfire: Forsaken Lands“ (App Store-Link) hierzulande nicht ganz so gut bewertet, wir würden dem Spiel auf jeden Fall vier von fünf Sterne geben. Heute ist der Kauf günstiger, denn ihr zahlt nur noch 2,29 statt 4,49 Euro. Werbung oder In-App-Käufe gibt es hier nicht. Der Download ist 306,7 MB groß, in deutscher Sprache vorliegend und für iPhone und iPad optimiert.

„Baue Deine Siedlung in einer Schnee bedeckten Umgebung. Plane Deine Arbeiten sorgfältig. Überwache Deine Ressourcen. Überlebe die Monsterangriffe bei Nacht. Langsam wirst Du Zugang zu neuen Bau- und Hnadwerksmethoden erhalten. Entdecke neue Völker und treibe Handel mit ihnen. Entdecke die Geheimnisse der Urvölker.“, heißt es zum Spiel.

Zunächst beginnt man mit einem Arbeiter, der Hauptfigur des Spiels, die tunlichst nicht sterben sollte. Holz abbauen, ein Lagerfeuer errichten, Nahrung sammeln. Nach und nach wächst nicht nur das Volk immer weiter an, es gibt auch immer mehr Möglichkeiten: Wachen für die Nacht werden mit Waffen ausgestattet, neue Gebäude werden errichtet und neue Gebiete erkundet.

Dabei ist es erstaunlich, wie viel Tiefgang das Spiel trotz der einfachen Steuerung über große Schaltflächen bietet: Manche Dorfbewohner sind stark und eignen sich für körperlich anstrengende Arbeit, während mutige Dorfbewohner perfekt für die Erkundung oder Verteidigung geeignet sind.

Neben drei Slots zur Speicherung von Spielständen bietet The Bonfire: Forsaken Lands zwei verschiedene Spielmodi: Im normalen Modus könnt ihr nach dem Tod des Dorfoberhaupts den letzten Tag neu starten, während im schweren Modus alles verloren ist und ihr von Beginn an starten müsst. Euer Spielfortschritt wird neuerdings auch per iCloud gesichert und synchronisiert. Den Entwicklern ist in jedem Fall ein toller Wurf gelungen.

(YouTube-Link, appgefahren bei YouTube)