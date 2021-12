Für nur jeweils 99 Cent: Café International und 6 nimmt!

Das Brettspiel Café International (App Store-Link) kann in der digitalen Version aktuell für nur 99 Cent statt 2,99 Euro gekauft werden, ist 72,2 MB groß und mit 4,5 Sternen bewertet. Ziel, der Kombination aus Strategie- und Kartenlege-Spiel ist es, in einem belebten Café immer passende Gäste an einem Tisch zu platzieren und damit Punkte einzufahren. Doch dabei gibt es einige Dinge zu beachten: Nicht alle Gäste vertragen sich miteinander. So sollte man darauf achten, dass am Tisch nicht zu viele Damen und nicht zu viele Herren sitzen, auch die Nationalität gilt es zu berücksichtigen.

Auf einem Kartenstapel stehen dazu pro Spielrunde fünf Karten für jeden Spieler zur Verfügung, von denen maximal zwei Karten pro Runde gespielt werden dürfen. Hat man keine passenden Gäste zur Hand, um einen neuen Tisch zu eröffnen oder Besucher an bereits besetzte Tische zu platzieren, kann man die Gäste notfalls auch an der Bar parken. Da es im Verlauf des Spiels einen immer größeren Punktabzug für Bargäste gibt, sollte man versuchen, die Karten möglichst rund um die normalen Vierer-Tische abzulegen.

Klassiker 6 nimmt! für 99 Cent

Das Erlernen des Spiels geht dank eines Tutorials auch sehr schnell. Das Hauptziel von 6 nimmt! (App Store-Link) ist es, möglichst wenig Karten aufzunehmen – das klingt zunächst sehr einfach, erfordert aber neben ein wenig Glück auch eine Menge taktischer Fähigkeiten. Als Spielmodi steht entweder ein Einzelspiel oder auch eine sogenannte „Partie auf 66“ zur Verfügung. Die Kartenwerte betragen im Spiel zwischen 1 und 104, auf denen zwischen den Zahlen Hornochsenköpfe abgebildet sind. Jede Karte, die vom Spieler aufgenommen werden muss, bringt für jeden Hornochsen einen Minuspunkt ein. Sieger wird, wer am Ende die wenigsten Hornochsen hat.

Spielen lässt sich 6 nimmt! in einem Einzelspieler-Game gegen bis zu vier verschiedene Computergegner, die in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden können. Ein Online-Multiplayer-Modus ist leider nicht integriert, dafür lässt sich aber mit bis zu vier Spielern an einem Gerät eine Partie starten.

6 nimmt! ist mit 4,3 Sternen bewertet, 132,4 MB groß und aktuell für nur 99 Cent zu haben.