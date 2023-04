TIDAL: Neues Live-Feature erlaubt Teilen von Musik mit anderen Personen

Heute startet der Musikstreaming-Dienst TIDAL (App Store-Link) ein neues In-App Feature, TIDAL Live. Es ermöglicht Personen, die über ein HiFi- und HiFi Plus-Abo verfügen, Musik augenblicklich miteinander zu teilen, ohne am selben Ort zu sein. TIDAL Live will es Gruppen jeglicher Größe ermöglichen, zusammenzukommen – ob ein neues Album veröffentlicht wird, ein Roadtrip ansteht oder man sich gemeinsam auf ein besonderes Ereignis einstimmen möchte.

Hervorgegangen aus der Betaversion „DJ“, die ausgewählten Usern zur Verfügung gestellt wurde, handelt es sich bei TIDAL Live um eine neue Möglichkeit für Fans, Musik spontan miteinander zu teilen. Sobald eine Live Session gestartet wird, können TIDAL-User einen passenden Titel für die Session auswählen und einen Link teilen, so dass andere Personen direkt einsteigen können. Die Links sind über SMS, Social Media und E-Mail abrufbar. Ab heute lassen sich in der App zudem wöchentlich speziell zusammengestellte Sessions der TIDAL Genre-Experten auswählen.

Agustina Sacerdote, Global Head of Product bei TIDAL, erklärt dazu:

„Wir bieten Fans durch die Musik die Gelegenheit, zusammenzukommen, oder ganz einfach per Klick neue Künstler, Marken und Persönlichkeiten kennenzulernen. TIDAL Live gibt Musikfans die Möglichkeit, ganz einfach aus der App heraus oder per Link neue Musik zu entdecken. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie TIDAL Live genutzt wird, um diese gemeinsamen Momente mit Musik zu erschaffen.“

Das neue Live-Feature ist in der TIDAL-App für iOS und Android verfügbar, und TIDAL-User können dort aus über 100 Millionen Tracks auswählen. Zum aktuellen Zeitpunkt können Personen mit Abo nur Sessions in dem Land starten und daran teilnehmen, in dem ihr Account registriert ist.