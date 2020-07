Beat Legend: Neues Rhythmus-Spiel mit 15 Songs von Avicii

Erinnert ihr euch noch an den App Store Klassiker TapTap? Vor allem mein Kollege Frederick war es, der dieses Spiel vor zehn Jahren bis zum Umfallen gespielt hat. Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Zum Rhythmus der Musik muss man zur richtigen Zeit auf den Bildschirm drücken. Genau diese Spielidee wird im neuen Beat Legend: Avicii (App Store-Link) aufgegriffen.

Positiv zu erwähnen ist zunächst einmal das Bezahlmodell. Das von Atari veröffentlichte Spiel kann für 3,49 Euro auf iPhone und iPad installiert werden, In-App-Käufe gibt es keine. Und das ist für eine Firma wie Atari, die sonst üblicherweise Freemium-Spiele veröffentlicht, schon ein wenig überraschend.

In Beat Legend: Avicii erwarten euch 15 Songs in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Unter anderem mit dabei sind Hits wie Heaven, Hey Brother oder Wake Me Up. Alles Songs, die ihr mit Sicherheit schon mal irgendwie gehört habt – auch wenn ihr die Titel nicht direkt zuordnen könnt.

Leider noch keine Bestenlisten oder Duelle mit Freunden

Und dann geht es auch schon los: Die Button fliegen in 3er- oder 4er-Reihen auf euch zu und müssen im richtigen Moment getroffen werden. Für zusätzliche Herausforderungen sorgen Pfeile, bei denen man nach links oder rechts wischen muss und so auch gleich das ganze Spielfeld dreht. Nicht ganz so gut gefallen haben mir Flugeinlagen mit dem Raumschiff, hier muss man durch Ringe fliegen, allerdings ist die Steuerung sehr sensibel.

Neben der in den Schwierigkeitsstufen Mittel und Hoch herausfordernden Geschwindigkeit hat man in Beat Legend: Avicii vor allem an einem Detail zu knabbern: Die 15 Lieder sind jeweils rund vier Minuten lang – und in dieser Zeit gibt es kaum Zeit zum Verschnaufen, man muss immer konzentriert sein.

Im Vergleich zu anderen Spielen dieser Art ist der Umfang mit 15 Songs noch recht beschränkt, zudem fehlen sonst übliche Features wie Bestenlisten oder gar direkte Duelle mit Freunden. Zum aktuellen Zeitpunkt lohnt sich der Download daher vor allem für Genre-Fans, die mit der Musik von Avicii etwas anfangen können.