Behind the Scenes: Filmemacher erklären ihre Video-Techniken

Im neuen Video „Shot on iPhone | Film Techniques: Behind the Scenes“, das von Apple in Auftrag gegeben wurde, erklären Filmemacher, wie einfach man mit dem iPhone richtig coole Shots aufnehmen kann. Und dafür benötigt man nicht immer das beste und teuerste Zubehör. Wer ein wenig kreativ ist, kann tolle Aufnahmen im Handumdrehen einfangen.

Folgende Techniken werden erklärt: