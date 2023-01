Belkin: Endlich auch mal anderes Zubehör im Angebot

Der Zubehör-Hersteller Belkin dürfte euch definitiv ein Begriff sein, immerhin war er auch schon das eine oder andere Mal auf einer Apple-Keynote zu Gast. Auf Amazon gibt es die Produkte von Belkin regelmäßig günstiger, zumeist sind allerdings immer die gleichen Gadgets im Angebot. Aktuell gibt es ein wenig frischen Wind, alle Angebote könnt ihr hier entdecken.

Fast zum halben Preis erhaltet ihr aktuell beispielsweise den Belkin Secure Holder mit Karabinerhaken. Statt 19,99 Euro kostet die AirTag Halterung derzeit nur 10,99 Euro. Ihr könnt dabei sogar frei zwischen den Farben Blau, Grün, Rot und Schwarz wählen.

Zum Wandern ist der Karabiner zwar nicht geeignet, insgesamt handelt es sich aber um eine ziemlich robuste Halterung für die AirTags. Definitiv nicht zu vergleichen mit dem günstigen Silikon-Kram, den man auch auf Amazon haufenweise bekommt. Ob ihr einen praktischen Einsatzzweck für den Haken habt, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Angebot Secure Holder with Carabiner for Airtag - Blue Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren persönlichen Dingen

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Von 99,99 auf 59,99 Euro fällt der Preis beim Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 Adapter. Es handelt sich um einen kleinen Empfänger mit optischen und 3,5mm Ausgang, den man einfach an eine klassische HiFi-Anlage anschließen kann. Auf diese Weise kann man alte Technik mit modernem AirPlay 2 aufrüsten und so spielend einfach Musik und andere Audio-Inhalte von seinen Apple-Geräten auf den bereits vorhandenen Lautsprechern abspielen. Die Stromversorgung des Empfängers selbst erfolgt via USB-C.

Angebot Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 (Audio-Adapter für drahtloses Streaming mit optischen und... Einfache Lösung, um weiterhin Audiogeräte zu verwenden, die sich nicht zur drahtlosen Übertragung eignen

Streamen Sie von iOS- und Mac-Geräten auf Ihre Stereoanlage

Das dritte kleine Highlight ist das Belkin USB-C-Ladegerät mit 20 Watt Leistung für 14,99 statt 24,99 Euro. Nun gut, so ein Ladegerät ist vielleicht nicht unbedingt ein riesiger Kracher, die Bauform dagegen schon. Der Stecker ist abgewinkelt, was bei selbst bei Marken-Produkten äußerst selten der Fall ist. Eine praktische Sache, wenn man den Stecker beispielsweise hinter dem Nachttisch verwenden möchte.