Calendar 366: Kalender-App ist bereit für 2023

Auf dem iPhone und iPad setze ich aktuell auf Fantastical, wir haben bei der letzten Aktion beim Familien-Abo zugeschlagen. Falls ihr eine alternative Kalender-App sucht, die es zum einmaligen Preis gibt, dann ist Calendar 366 (App Store-Link) eine richtig gute Wahl. Mit einem Update wurde die Anwendung jetzt fit für 2023 gemacht.

Mit dem Update ist nicht nur das Icon für das neue Jahr aktualisiert worden, es gibt auch einige neue Funktionen. Insbesondere rund um die Widgets hat sich in Version 2.7.0 einiges getan. Hier die Übersicht:

die Agenda-Ansicht kann jetzt optional immer Montags beginnen

die 3-Zeilen Apple Watch Komplikation für watchOS 9 ist zurück

kleines (1×1) Widget nur für Termine

zusätzliche Optionen für Widgets (Individuelles Motiv, Überfällige Erinnerungen, Begonnene Termine)

Besonders praktisch finde ich in Calendar 366 die Monats-Übersicht mit der darunter liegenden Liste aller anstehenden Termine. So sieht man tatsächlich alle Aufgaben auf einen Blick. Natürlich gibt es in der Universal-App auch diverse andere Ansichten, beispielsweise eine Wochen- oder Tages-Ansicht.

Schaut bei Interesse einfach mal in den App Store, dort hat der Entwickler alle Funktionen fein säuberlich aufgelistet. Es sind definitiv einige Sachen dabei, die die Standard-Kalender-App von Apple nicht bietet.

Calendar 366 kostet 7,99 Euro, was angesichts der vielen Features definitiv gerechtfertigt ist. Passend dazu gibt es Calendar 366 auch als Anwendung für den Mac, hier zahlt ihr mit 17,99 Euro allerdings etwas mehr.