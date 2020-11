Bertha Pay: Bis zu 35 Euro beim Tanken per App sparen

Über Bertha Pay habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet und bisher war ich immer zufrieden, auch wenn aus Kundensicht leider immer noch zu wenig Tankstellen mitmachen. Gerade in Corona-Zeiten ist die Idee der Bezahlmethode aber sehr praktisch: Man fährt mit dem Auto an die Zapfsäule, tankt, bezahlt mit der Bertha-App auf dem iPhone und fährt dann einfach weiter.

Integrierte ist Bertha Pay in Bertha (App Store-Link), eine auch so praktische App zum Preisvergleich von Tankstellen. Eure nächsten Boxenstopps können mit Bertha übrigens etwas günstiger werden, denn es gibt eine neue Aktion.

Für Neukunden gibt es auf den ersten Tankvorhang, der mit Bertha Pay abgerechnet wird, direkt mal 5 Euro Rabatt. Im Sinne der höchstmöglichen Ersparnis sollte man hier natürlich nicht komplett volltanken.

Denn ab der zweiten Nutzung – und dieser Deal gilt auch für Bestandskunden – gibt es aktuell 5 Cent pro Liter (maximal aber 5 Euro pro Tankvorgang) Rabatt, wenn mit Bertha Pay bezahlt wird. Begrenzt sind die aktuellen Aktionen auf maximal 35 Euro Rabatt pro Nutzer, ihr könnt also auch mehrfach tanken und sparen.

Die genauen Aktionsbedingungen könnt ihr auf der Bertha-Webseite durchlesen, die wichtigste Info ist wohl: Shell-Tankstellen sind nicht mit dabei. An welchen Tankstellen Bertha Pay angeboten wird, könnt ihr auf dieser Webseite nachschlagen – oder in der Bertha-App am kleinen €-Symbol neben dem Preis sehen. Auf jeden Fall benötigt ihr eine Kreditkarte, die im Bertha-Konto hinterlegt werden muss.