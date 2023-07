BetterTouchTool: Neue Floating Menus im praktischen Mac-Tool

Unter Mac-Nutzern und -Nutzerinnen ist das BetterTouchTool ein äußerst beliebtes Werkzeug. Die Anwendung ist bereits seit zig Jahren zu haben und hilft auch auf Macs in unserer Redaktion, die Eingaben durch Tastaturbefehle und Mausgesten zu optimieren. Der Entwickler fasst die eigene Anwendung so zusammen:

„Mit BetterTouchTool (BTT) kannst du komplett anpassen und konfigurieren, wie die Eingabe in deinen Mac erfolgt. Das umfasst Tastaturbefehle, Mausgesten, Touch Bar Widgets, entfernte Trigger und mehr. Mit der App ist es nicht nur einfach, alle Sequenzen zu steuern, sondern sie erweitert auch die Standardfunktionen des Mac, damit du deinen Arbeitsplatz einrichten kannst, wie du ihn brauchst.“

Nun wurde Version 4.136 des BetterTouchTools für macOS veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung erhält die Anwendung nun ein neues sogenanntes „Floating Menus“-Feature. Bei den Floating Menus handelt es sich um frei konfigurierbare Menübefehle, die man auf viele verschiedene Arten verwenden kann.

Floating Menus noch in experimenteller Phase

Im dazugehörigen Blogbeitrag des deutschen Entwicklers Andreas Hegenberg gibt es nicht nur die Information, dass sich das Feature noch in der experimentellen Phase befindet, sondern es finden sich auch einige Anwendungsbeispiele der Floating Menus. So gibt es beispielsweise Menüs, die bei einer Mauszeiger-Berührung der Notch neuerer MacBooks automatisch eingeblendet werden, oder solche, die nur über bestimmten App-Fenstern oder per Trackpad-Geste eingeblendet werden.

Wer möchte, kann sich in der BetterTouchTool-Community über die neue Funktion austauschen. Das BetterTouchTool lässt sich auf der Website des Entwicklers kostenlos herunterladen und dann in einer 45-tägigen Testphase in vollem Umfang ausprobieren. Im Anschluss kann die Vollversion inklusive zwei Jahren Updates für 10 USD oder als lebenslange Lizenz für 22 USD erworben werden. Auch in der App-Sammlung von Setapp ist das BetterTouchTool vertreten.