Telekom Datenbonus startet: Bis zu 10 GB pro Monat ohne Mehrkosten möglich

Treue zahlt sich aus. Ab heute startet der neue Telekom Datenbonus, der besonders treuer Mobilfunkkunden und Kundinnen belohnt. Pro Monat könnt ihr bis zu 10 GB Extra-Datenvolumen mitnehmen. Die Aktivierung muss manuell zu Beginn jeden Monats in der MeinMagenta-App erfolgen.

MagentaMobil : 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

: 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max. MagentaMobil Young : 1 GB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

: 1 GB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max. MagentaMobil Prepaid: 500 MB monatlich pro Jahr Vertragslaufzeit / maximal das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens

Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Diesen erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten.

Grund zur Freude haben auch diejenigen, die einen Young- oder Prepaid-Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Sie bekommen den Datenbonus ebenfalls in folgenden Varianten: Young-Berechtigte erhalten pro Jahr Treue 1 GB monatlich bei einem maximalen Bonus von 10 GB. Prepaid-Nutzende bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens und hängt damit vom jeweils genutzten Tarif ab.

Beispiel: Ich bin seit 2019 bei der Telekom und kann jetzt jeden Monat einen Datenbonus in Höhe von 2,5 GB aktivieren. Da dieser stets manuell aktiviert werden muss, empfehle ich euch eine wiederkehrende Erinnerung in euren Kalender zu schreiben.

Beachtet: Um den Bonus nutzen zu können, müsst ihr die AGBs, den Datenschutz und die Hinweise zum Widerrufsrecht akzeptieren – das ist normal. Auf der gleichen Seite lässt sich auch der InfoService der Telekom abonnieren, was zur Nutzung des Bonus nicht zwingend erforderlich ist. Leider ist die Seite so aufgebaut, dass man sehr schnell auf „Alles akzeptieren“ drückt, da dieser Button auch pink ist. Der „Ausgewähltes akzeptieren“-Button ist hingegen weiß. Hier solltet ihr also nicht zu schnell klicken.