Blind Drive: Audio-basiertes Premium-Game jetzt auf Deutsch spielbar

Im März dieses Jahres haben wir euch ein interessantes neues Spiel vorgestellt: Blind Drive (App Store-Link). Die Anwendung von Lo-Fi People kann zum Preis von 4,49 Euro als waschechtes Premium-Game auf iPhones, iPads und Macs heruntergeladen werden und benötigt dazu 380 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 10.0 bzw. macOS 11.0 samt M1-Chip auf dem Gerät.

Blind Drive bietet ein ausgeklügeltes und sehr ungewöhnliches Gameplay: Wer schon einmal im Nebel oder bei schlechter Sicht Auto gefahren ist, wird sich in diesem Indie-Game schnell wiederfinden.

„Am Anfang des Projekts stand ein einfaches Konzept: Wie werden die Menschen auf das Fahren ohne Augenlicht reagieren? Erste Spieltests zeigten eine faszinierende Bandbreite an Reaktionen – der Schrecken der Hilflosigkeit, der Nervenkitzel der Entdeckung unbekannter angeborener Hörfähigkeiten, Zen-ähnliche Konzentrationsniveaus – aber vor allem ein überwältigendes Gefühl der Freude am Spielen von etwas völlig Neuem.“

Blind Drive wird vom Lo-Fi People-Team als „ein audio-basiertes, schwarzes Comedy-Arcade-Actionspiel“ beschrieben. Das gesamte Spiel wird nur mit den Ohren erlebt: Spieler fahren mit verbundenen Augen gegen den Verkehr. Autos rauschen vorbei, wütende Fahrer schreien einen an, Polizisten sind einem auf den Fersen – und man selbst kann nichts sehen. Gut zuzuhören lautet daher die Devise.

Blind Drive: 27 Level, Bosskämpfe, Delfine und Mafiosi

In insgesamt 27 Leveln spielt man die Rolle von Donnie, der versucht, mit einer wissenschaftlichen Studie schnelles Geld zu verdienen, sich aber schnell in einer Situation wiederfindet, in der er überfordert ist, mit Handschellen am Steuer sitzt und mit verbundenen Augen gegen den Verkehr fährt. Außerdem kommt er zu spät zum Abendessen mit Oma. In Blind Drive warten darüber hinaus auch Boss Fights, versteckte Areale, Mafiosi, Delfine und ein sehr unfreundliches GPS-Navi auf den Gamer, zudem liehen zahlreiche Synchronsprecher den Charakteren ihre Stimme.

Mit dem nun vorliegenden Update auf Version 1.1.105 hat das Entwicklerteam von Lo-Fi People auch eine deutsche Lokalisierung für Blind Drive umgesetzt. In einer E-Mail an uns berichtet Entwickler Giori, dass es Anfragen für eine deutsche Sprachversion von deutsch sprechenden Nutzern und Nutzerinnen aus der ganzen Welt gab. Diesen Wünschen ist man mit der aktuellen Version nun nachgekommen. Die deutsche Lokalisierung für Blind Drive umfasst deutsche Untertitel, ein deutsches Menü und kann ab sofort kostenlos für alle User und Userinnen aus dem App Store geladen werden. Der Trailer zum Spiel liefert euch abschließend weitere Eindrücke zum ungewöhnlichen Gameplay.