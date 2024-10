Boox Note Air4 C: Neues E-Ink-Tablet für Kreative, Profis und Bücherwürmer

Der Hersteller von eBook-Readern und Produktivitäts-Tablets, Boox, hat jüngst nicht nur den neuen 6″-Reader Palma 2 im Smartphone-Format vorgestellt, sondern auch ein neues Modell an den Start gebracht, das sich laut Unternehmen für „Kreative, Profis und Bücherwürmer“ eignen soll. Der neue Boox Note Air4 C ist das neueste Mitglied der Note-Serie und soll „signifikante Fortschritte in Bezug auf Displayqualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit“ bieten.

„Die gemütliche Lesezeit beginnt, wo wir uns gerne mit einem Schmöker auf dem Sofa niederlassen, einen heißen Tee in Reichweite. So lassen sich auf dem Note Air4 C sowohl die neuesten Bestseller lesen, als auch farbenfrohe Comics genießen, Zeitschriften durchblättern und nebenbei inspirierende Notizen machen – alles auf einem Gerät, das die Augen schont und Kreativität fördert.“

So berichtet der Hersteller zur Neuerscheinung. Als Zielgruppe für den Note Air4 C beschreibt Boox Bücherwürmer, die ihre gesamte Bibliothek immer dabei haben möchten, Studierende, die Lehrbücher mit Notizen versehen und Arbeitsblätter ausfüllen, kreative Köpfe, die ein digitales Skizzenbuch suchen, oder auch vielbeschäftigte Profis, die Dokumente bearbeiten und Ideen festhalten möchten.

Ein wichtiges Highlight des Note Air4 C ist das verbesserte Kaleido 3 Farb-E-Ink-Display. Es bietet ein helleres Weiß und weichere Farbtöne für ein angenehmeres Seherlebnis sowie höhere Bildwiederholraten für schnellere Reaktionen. Zudem verfügt das Note Air4 C über eine Octa-Core-CPU für eine 50-prozentige Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell, sowie einen verbesserten 6 GB RAM und die exklusive BSR-Technologie (BOOX Super Refresh).

Schreiben und Notieren wie auf Papier

Die neueste Firmware 4.0 bietet Werkzeuge für die Erstellung von Notizen und mehr digitalen Komfort. Das neue Shape-Tool ermöglicht beispielsweise eine flexiblere Bearbeitung von Formen, und eine Vielzahl von Vorlagen, Pinseln und KI-unterstützten Smart Scribe-Tools helfen dabei, eine einfache Idee mühelos in eine detaillierte Skizze zu verwandeln. Auch das Organisieren von Notizen wird durch die neue Gliederungsfunktion vereinfacht, die Notizen in einer klaren Struktur anordnet.

Das Note Air4 C läuft auf dem offenen Betriebssystem Android 13 und bietet damit eine große Flexibilität durch den Zugriff auf alle Apps von Drittanbietern aus dem Google Play Store – sei es für die Erstellung von Notizen, zum Lesen oder für Projektmanagement-Apps.

Außerdem kommt das Boox Note Air4 C mit mehreren Konnektivitätsfunktionen daher, darunter BOOXDrop für nahtlose Datenübertragungen, eine Integration mit Google Drive, OneDrive oder Onyx Cloud für die Synchronisierung und Screen Mirroring für die Live-Freigabe. Die Tablet-ähnliche Benutzeroberfläche, die zum ersten Mal bei der Note-Serie zum Einsatz kommt, ermöglicht eine intuitive Interaktion und erlaubt eine einfache Anpassung des Startbildschirms und der App Organisation.

Maße, Gewicht und Verfügbarkeit

Mit einem Profil von 5,8 mm und einem Gewicht von 420 Gramm sowie dem klassischen linearen Design der Note-Serie verfügt das Note Air4 C über ein elegantes Aussehen. Durch die Beibehaltung des breiten Rahmens seines Vorgängers liegt das Tablet darüber hinaus auch bei längerem Gebrauch immer gut in der Hand.

Das neue Boox Note Air4 C ist ab sofort in schwarzer Farbe im EU-Webshop von Boox zum Preis von 549,99 Euro erhältlich. Die Auslieferung in europäische Länder soll ab dem 29. Oktober dieses Jahres erfolgen. Auch im Amazon-Shop des Herstellers dürfte die Neuerscheinung bald auftauchen.