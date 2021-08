Bundesliga Next: Neue Video-App für die Fussball-Bundesliga gestartet

Neue Spielzeit, neues Glück: Am vergangenen Wochenende ist auch die Fussball-Bundesliga wieder in die neue Saison 2021/22 gestartet. Für den Ruhrpott-Aufsteiger aus Bochum lief es leider nicht ganz so gut, aber auch die favorisierten Teams aus München und Leipzig strauchelten. Mit der komplett neu überarbeiteten Sportschau-App haben wir euch hier kürzlich bereits eine Option präsentiert, über alle News und Ergebnisse auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit Bundesliga Next (App Store-Link) gibt es nun noch eine weitere Variante für alle Fans von bewegten Bildern. Vom Entwicklerteam der Deutschen Fussball Liga (DFL) wird die App für das iPhone als „Video-App der Bundesliga“ bezeichnet. Der Download ist kostenlos und kann ab iOS 11.0 oder neuer sowie bei 43 MB an freiem Speicherplatz auf das Smartphone geladen werden.

„Mit der neuen Video-App der Bundesliga bist du ganz nah dran an deinem Lieblingsclub und den Stars der Bundesliga und der 2. Bundesliga – hier siehst du die coolsten Skills, die besten Saves und die krassesten Tore. Wähle in der Bundesliga Next App deinen Lieblingsclub aus, um keine Highlights deines Clubs zu verpassen und teile sie mit deinen Freunden. Mit den aktuellen Stats und Facts zur Saison 2021/22 bleibst du immer up to date. Außerdem kannst du in der Quiz-Section beweisen, dass ein echter Bundesliga-Pro in dir steckt.“

So berichtet die DFL zu ihrer Neuerscheinung im deutschen App Store. Die Anwendung ist gleich auf der Startseite gepflastert mit tollen Tricks, skurrilen Szenen und wunderschönen Toren aus dem Bundesliga-Alltag – und das nicht nur aus der aktuellen Saison, sondern auch aus früheren Spielzeiten. In den anderen Reitern gibt es dann weitere Statistiken und spannende Fakten, beispielsweise zu den schnellsten Spielern der 1. und 2. Bundesliga sowie die aktuell führenden Torjäger der beiden Ligen. In den kleinen Quiz-Games kann man zudem das eigene Fussball-Wissen auf die Probe stellen, zudem lassen sich Favoriten-Clubs aus Liga 1 und 2 für personalisierte Inhalte festlegen.

Erfreulicherweise verzichtet Bundesliga Next auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnement, so dass sich Fussball-Fans ihrem Lieblingssport voll und ganz und ohne Einschränkungen in Bundesliga Next widmen können. Auch die Rezensionen im App Store sprechen eine eindeutige Sprache: Bisher gibt es hervorragende 4,8 von 5 Sternen für die sportliche Neuerscheinung.