Apple Sports: „Game Card Sharing“ zum Teilen von Sportergebnissen

In unterstützten Ländern wie den USA hat Apple bereits seit längerem eine eigene Sport-App namens Apple Sports am Start. Dort lassen sich schnell und einfach Sportergebnisse aus bekannten Ligen sowie größere Sportereignisse verfolgen, und das sogar mit Live-Scores und Widgets. Nun gibt es in der Apple Sports-App eine praktische Neuerung, wie 9to5Mac berichtet: Ein neues Social Feature namens „Game Card Sharing“ ist in die Sport-Anwendung integriert worden.

„Game Card Sharing generiert dynamische Spielkarten, nicht nur statische Spielstatistiken, für jede von Apple Sports unterstützte Liga. Diese Karten können direkt von Apple Sports über iMessage oder über soziale Medien für aktuelle, bevorstehende oder abgeschlossene Ereignisse geteilt werden.“

So erklärt 9to5Mac die neue Funktion. Letztere wurde gerade passend zum jüngsten Formel 1-Rennen in Saudi-Arabien am Osterwochenende veröffentlicht, so dass man das Game Card Sharing auch für das Sportevent nutzen konnte. Dazu heißt es lediglich, in einer Game- oder Event-Übersicht das „Teilen“-Symbol am oberen rechten Bildschirmrand anzutippen, um das Ergebnis oder aktuelle Spielstände per Game Card an andere Personen weiterzuleiten.

Game Card Sharing steht in der neuesten Version von Apple Sports zur Verfügung, die am 3. April veröffentlicht wurde und die Anwendung auf Version 2.6.1 anhebt. Apple Sports (US-App Store-Link) ist unter anderem im US-App Store verfügbar und kann kostenlos ab iOS 17.2 auf das iPhone heruntergeladen werden.

In der Anwendung gibt es unter anderem eine Unterstützung für die deutsche Fussball-Bundesliga, die UEFA Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, FA Cup, LaLiga, League Cup, LIGA MX, Ligue 1, MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL, Premier League, Serie A, WNBA, Formel 1 und Women’s College Basketball. Warum Apple Sports trotz Unterstützung für viele europäische Fussballligen nicht auch hierzulande verfügbar ist, ist unverständlich.

