Sportschau: Beliebte Sport-News-App erstrahlt in neuem Design

Wenn es um aktuelle Ereignisse im Sport auf der ganzen Welt geht, ist bei mir die Sportschau-App (App Store-Link) ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala. Die Anwendung der WDR Mediagroup ist nur etwa 34 MB groß, erfordert iOS/iPadOS 13.0 oder neuer, und lässt sich in deutscher Sprache verwenden. Zudem wird komplett auf Werbung, In-App-Käufe und Abos verzichtet, zudem ist der Download gratis.

Mit dem nun erfolgten Release, das die Sportschau-App auf Version 3.3.0 anhebt, hat das Entwicklerteam ganze Arbeit geleistet und die Anwendung komplett überarbeitet. Es gibt so ein ganz neues Design, eine neue Menüführung über vier Hauptbereiche am unteren Bildschirmrand und zahlreiche zusätzliche Funktionen. Die Navigation innerhalb der Sportschau-App erfolgt jetzt auf deutlich einfachere Art und Weise über die vier Buttons am unteren Rand des Screens. Dort findet sich die Hauptübersicht sowie weitere Menüpunkte:

Newsticker: Die Meldungen des Tages chronologisch sortiert – ideal für den schnellen Nachrichtenüberblick quer durch alle Sportarten.

Die Meldungen des Tages chronologisch sortiert – ideal für den schnellen Nachrichtenüberblick quer durch alle Sportarten. Live und Ergebnisse: In diesem Bereich finden sich alle Live-Angebote der Sportschau – Ticker, Ergebnisse, Statistiken, Streams, Audio und Video an einem Ort versammelt. Neu in dieser Saison ist die Live-Radio-Übertragung aller Partien der 1. und 2. Fussball-Bundesliga, die entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz gehört werden können.

In diesem Bereich finden sich alle Live-Angebote der Sportschau – Ticker, Ergebnisse, Statistiken, Streams, Audio und Video an einem Ort versammelt. Neu in dieser Saison ist die Live-Radio-Übertragung aller Partien der 1. und 2. Fussball-Bundesliga, die entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz gehört werden können. Meine Sportschau: Hier können Nutzer und Nutzerinnen der App selbst tätig werden und den Bereich personalisieren. Favoriten lassen sich aus Lieblingsvereinen, -wettbewerben und -sportarten generieren und dazu Push-Mitteilungen für aktuelle Ergebnisse und News einrichten. Auch Top-Nachrichten-Pushs können ausgewählt werden, um alle Eilmeldungen und besondere Geschichten aus der Sportschau-Redaktion aufs iPhone oder iPad geliefert zu bekommen.

Weiterhin hat das Sportschau-Team mit Version 3.3.0 nun auch endlich einen Dunkelmodus umgesetzt, so dass sich die App harmonisch ins iOS-System einfügt. Um das Gesamtbild abzurunden, wurde zusätzlich ein neues iOS-Icon auf dem Homescreen platziert. Die neue und wirklich gelungene Sportschau-App kann ab sofort gratis aus dem deutschen App Store geladen werden.