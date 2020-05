BundleHunt: 44 Mac Apps derzeit zum Sparpreis erhältlich

In den letzten Monaten gab es bei BundleHunt immer wieder Aktionen, bei denen ihr Mac-Anwendungen zum Sparpreis kaufen konnten. Auch jetzt ist es wieder soweit, allerdings mit einem kleinen Unterschied zu vorangegangenen Aktionen: Es ist keine Basis-Gebühr mehr notwendig. Ihr zahlt also nur noch den Preis für die Apps selbst, was es leichter macht, nur eine oder zwei Anwendungen auszusuchen.

Mit dabei sind dieses Mal 44 verschiedene Apps, von denen auch ihr vielleicht die eine oder andere gebrauchen könntet. Wir haben uns einfach mal durch die übersichtliche Webseite geklickt und unsere fünf Favoriten für euch herausgesucht.

alle 44 Apps der BundleHunt-Aktion im Überblick

iStat Menus: Die umfangreichste und beste Anwendung zur Anzeige von Statistiken rund um den Mac. Unter anderem mit einem Blick auf die aktuellen Betriebsstemperaturen und Auslassungen.

AirBuddy: Ein kleiner Helfer in der Systemleiste, der das Verbinden von AirPods noch einfacher macht, als es ohnehin schon ist.

Waltr 2: Dateien jeder Art noch einfacher vom Mac auf iPhone und iPad übertragen, ganz ohne komplizierter Synchronisation, sondern einfach per Drag-and-Drop.

Commander One Pro: Umfangreicher Finder-Ersatz mit FTP-Anbindung und vielen weiteren Funktionen, die den Umgang mit Dateien zum Kinderspiel machen.

A Better Finder Rename: Das wohl beste Werkzeug für alle Nutzer, die regelmäßig große Datei-Mengen umbenennen wollen. Mit keiner anderen App hat man mehr Möglichkeiten.

Schaut am besten einfach selbst mal herein, ob etwas für euch dabei ist. Pro App ist ein Rabatt von bis zu 90 Prozent möglich.