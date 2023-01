CES 2023: OtterBox stellt iPhone-Case mit integriertem Griff und MagSafe vor

OtterBox hat in Las Vegas seine neusten iPhone-Hüllen vorgestellt. Diese integrieren einen sogenannten OtterGrip, der vor allem bei großen iPhones für mehr Sicherheit sorgt. Gleichzeitig sind die neuen Cases auch mit Magsafe kompatibel.

Der OtterGrip ist in das Case eingelassen und kann bei Bedarf herausgezogen werden – ähnlich wie man es von einem PopSocket kennt. Hier kann man nun zwei Finger durch die Schlaufe stecken und so das iPhone sicherer halten. Das ist bei sportlichen Aktivitäten, Selfies und Co durchaus praktisch.

Wird der sichere Halt nicht mehr benötigt oder ihr euer iPhone mit MagSafe kompatiblem Zubehör verwenden wollt, kann man den Griff einfach zurück in das Case schieben. Die Kombination ist durchdacht und schließt sich nicht aus, sondern kann auch zusammen in einem Case genutzt werden.

Die OtterGrip Symmetry Hüllen werden zu einem Preis von 60 US-Dollar angeboten und können ab Februar 2023 erworben werden. Zur Verfügbarkeit in Deutschland wurden keine Angaben gemacht.