Commerzbank sperrt Kunden aus: App-Update fehlgeschlagen

Nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Banken zu kostenpflichtigen Kontos gewechselt sind, war die Commerzbank zuletzt immer eine interessante Alternative, auch ich habe ein Konto beim Kreditinstitut aus Frankfurt. Mit dem aktuellen Update der iOS-Anwendung (App Store-Link) hat man sich aber keine Freunde gemacht.

Seit nunmehr drei Tagen sind die Nutzer der App für iPhone und iPad ausgesperrt, ein Login in die Banking-App ist nicht mehr möglich. Wenig überraschend hagelt es im App Store derzeit 1-Sterne-Bewertungen für die sonst überdurchschnittlich gut bewertete Anwendung (4,7 Sterne).

Immerhin: Der Fehler wurde mittlerweile lokalisiert und man arbeitet an einer Behebung des Problems. So lassen die Entwickler wissen:

Wir arbeiten intensiv an der raschen Behebung und haben für den Anfang nächster Woche ein Update geplant, welches die Fehlfunktion beheben wird. Wir bitten um ein wenig Geduld und Ihr Verständnis. Als schnellste Lösung können Sie auch die App einmal vollständig deinstallieren und erneut installieren. Vielen Dank.

Und tatsächlich: Dieses kleine Workaround funktioniert. Falls ihr euch also vor dem fehlerbehebenden Update unbedingt in die Banking-App der Commerzbank einloggen müsst, hilft eine in wenigen Minuten erledigte Neuinstallation.