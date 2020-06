Die Top-Themen der Woche: Soundbar, Wimmelbild & Fahrradhelm

Am Donnerstag gab es einen harten Moment für mich: Nach nur zwei Wochen musste ich mein Testmuster der Sonos Arc wieder im Karton verstauen und zur Abholung von einem Kurierdienst vorbereiten. Nur um einen halben Tag später dann doch von der Regierung im Haus beglückt zu werden: Ich darf mir das Teilchen doch bestellen. Die Soundbar mit Dolby Atmos hat meiner Frau dann wohl auch ein kleines bisschen gefallen. Wie sich die Sonos Arc geschlagen hat, könnt ihr auch in unserem Testbericht nachlesen.

Für grandiose Unterhaltung ist auch in Hidden Folks gesorgt. Das Wimmelbild-Spiel ist bereits seit einigen Jahren im App Store erhältlich und immer noch das Maß der Dinge auf diesem Gebiet. Mit dem jüngsten Update haben die Entwickler nicht nur alle In-App-Käufe entfernt, sondern auch neue Inhalte hinzugefügt. Wer gerne auf dem iPhone oder iPad rätselt, sollte sich dieses Premium-Spiel auf jeden Fall genauer ansehen.

Vor ein paar Wochen habe ich tatsächlich ein Firmware-Update auf meinem Fahrradhelm installiert. Okay, das wollte ich jetzt nur schreiben, weil es so absurd klingt. Am Ende ist der Lumos Kickstart trotzdem eine coole Sache – nur der Preis ist etwas abschreckend. Nun hat der Hersteller auf Kickstarter ein neues Modell vorgestellt – den Lumos Ultra. Mit dem Verzicht auf einige Features und trotz des Einbaus von einigen netten Extras hat man den Preis auf unter 100 Euro drücken können. Im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne kann sogar noch etwas mehr gespart werden.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick