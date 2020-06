Anker reduziert diverse Ladegeräte, Powerbanks und einen Beamer

Bei Anker weiß ich ja nie so genau, was ich empfehlen soll: Auf der einen Seite sind die Produkte wirklich mehr als solide und empfehlenswert, zuletzt konnte mich diese kompakte Ladestation überzeugen. Auf der anderen Seite ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es früher oder später Angebote geben wird und man eigentlich nichts zum Normalpreis kaufen sollte.

Heute ist mal wieder einer dieser Tage, an denen Anker gleich sechs seiner Produkte auf Amazon um bis zu 29 Prozent reduziert hat. Neben diversen Ladegeräten und Powerbanks bekommt ihr auch einen mobilen Beamer zum Sonderpreis. Hier ein Überblick über die sechs Angebote des Tages bei Amazon.

Anker PowerCore 20000 Redux, 20000mAh Powerbank,...

Anker Wireless Charger PowerWave Ladepad,...

Mein Highlight aus dieser Auswahl ist die Anker PowerCore Slim 10.000. Diese Powerbank setzt ausnahmsweise mal nicht auf eine extrem große Kapazität, hier hat der Hersteller auch das Design und den Formfaktor im Auge behalten. Mit Abmessungen von 14,9 x 6,8 x 1,4 Zentimetern ist die Powerbank nicht viel größer als ein Smartphone. Es gibt einen USB-A-Port zum Aufladen externer Geräte, aufgeladen werden kann entweder per Micro-USB oder fortschrittlicherweise auch per USB-C.