Sonos Arc im Test: Soundbar mit Dolby Atmos ausprobiert

Bereits im Mai hat Sonos mit der Sonos Arc den Nachfolger der Sonos Playbar und Playbase vorgestellt. Die neue Soundbar ersetzt die beiden bisherigen Top-Modelle und ist die Ergänzung für alle Sonos-Freunde, denen die Sonos Beam nicht kraftvoll genug ist. Zudem gibt es eine elementare Neuerung: Dolby Atmos ist mit an Board.

Die Sonos Arc kann schon seit einiger Zeit für 899 Euro vorbestellt werden, das ist definitiv ein happiger Preis. Ich habe die Soundbar in den vergangenen zwei Wochen bereits in meinem Wohnzimmer ausprobieren dürfen und möchte euch heute von meinen Erfahrungen schildern.

Die Sonos Arc ist eine smarte Premium Soundbar mit einer ultrabreiten Klangbühne und beeindruckendem Bass. 11 leistungsstarke Treiber, darunter zwei nach oben gerichtete Treiber für 3D Sound, bieten eindrucksvolle Klarheit, Detailtreue und Tiefe der Töne. Die Arc wurde in Zusammenarbeit mit Oscar-prämierten Tonmeistern entwickelt und passt ihr Soundprofil perfekt an die jeweilige Umgebung und das Wiedergabeformat an, ganz gleich ob Stereo, Dolby Audio 5.1 oder Dolby Atmos.

weitere Informationen zur Sonos Arc auf der offiziellen Produkt-Webseite

Um meine Eindrücke besser einordnen zu können, möchte ich euch zunächst mein gewohntes Setup vorstellen. Zum Einsatz kam in meinem Wohnzimmer bisher eine Sonos Beam, die drahtlos mit einem Sonos Sub sowie zwei Sonos One SL als Rear-Speaker gekoppelt wurde. Ein günstiger Spaß war das nicht: Die unverbindliche Preisempfehlung dieses sicherlich nicht ungewöhnlichen Setups liegt bei 1.549 Euro.

Sonos Arc ist der Sonos Beam um Längen überlegen

Ich kann es gleich vorweg nehmen: An diesem Setup kommt die Sonos Arc alleine nicht vorbei. In gewisser Weise hat sie mich sogar ein wenig enttäuscht, als ich die alleine im Vergleich zu meinem vorhandenen System verglichen habe – das ist aber auch nicht wirklich verwunderlich, denn immerhin sprechen wir hier über einen Preisunterschied von rund 650 Euro. Als ich dann aber die Sonos Arc mit meinem Sub und den beiden Rear-Speakern gekoppelt habe, konnte ich das Grinsen in meinem Gesicht kaum noch abstellen.

Es ist also immer eine Frage: Woher kommt man, was hat man aktuell im Einsatz und welches Budget ist verfügbar? Die Sonos Arc bietet zweifelsfrei einen sehr gut abgestimmten und kraftvollen Klang. Zudem hat man die Möglichkeit, den Sound später mit weiteren Lautsprechern und dem Subwoofer noch besser zu machen – und genau das ist eine der stärken des Sonos-Systems.

Aber zurück zur Sonos Arc selbst. Die Soundbar kommt, entsprechend ihrer Breite von rund 114 Zentimetern, in einem ziemlich ausgewachsenen Paket. Und bereits hier zeigt sich, dass wir über ein Premium-Produkt sprechen: Der Karton ist mit zwei Verriegelungen versehen und kann so einfach geöffnet werden. Keine Schere, kein Gefummel, keine Folien, keine Kleber. Am späteren Sound ändert das natürlich nichts, trotzdem sorgt es bei mir schon für Freude.

Der eigentliche Aufbau könnte einfacher nicht sein: Netzkabel und HDMI-Kabel sind innerhalb von wenigen Momenten verbunden, auf Wunsch kann man statt WLAN auch auf ein LAN-Kabel setzen. Die Einrichtung in der Sonos-App ist super unkompliziert und stellt selbst unerfahrene Nutzer nicht vor eine Herausforderung, selbst wenn man noch Surround-Lautsprecher mit der Sonos Arc koppeln möchte. Ebenfalls praktisch: Die Soundbar wird entweder auf einen Schrank unter dem Fernseher gestellt oder mit einer separat erhältlichen Wandhalterung montiert.

Sonos-App macht den Klang noch besser

Bedient wird die Sonos Arc hauptsächlich gemeinsam mit dem Fernseher, die Lautstärke wird im Normalfall mit der TV-Fernbedienung gesteuert, natürlich kann man aber auch per App oder Sprachassistent Anpassungen vornehmen. Zudem gibt es ganz klassisch die bekannten Touch-Bedienelemente auf der Oberseite der Soundbar.

Ein Blick in die App lohnt sich aber auf jeden Fall. Die Sprachverbesserung sorgt für eine noch deutlichere Stimmwiedergabe, der Nachtmodus reduziert die Lautstärke von besonders lauten Szenen wie zum Beispiel Explosionen. Das Trueplay Tuning von Sonos ermöglicht eine Anpassung des akustischen Profils der Arc an den jeweiligen Raum und verbessert den Sound noch einmal merklich.

Während man bei der kleinen Beam schon gemerkt hat, dass der Klang auf TV-Inhalte optimiert ist und sie bei der Wiedergabe von Musik etwas schwach auf der Brust wirkte, ist das bei der Arc nicht der Fall – wenig verwunderlich. Immerhin sind gleich elf Lautsprecher verbaut, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Klang so super im Raum verteilen.

Leider noch nicht alle Inhalte mit Dolby Atmos

In Kombination mit einem passenden Fernseher und einer kompatiblem Streaming-Box, wie dem aktuellen Apple TV, ist damit sogar 3D-Klang möglich – Dolby Atmos lautet das Stichwort. Schallwellen treffen dabei so an Decken und Wände, dass der Eindruck von Surround-Sound entsteht und man sogar Geräusche von oben wahrnehmen kann.

Ich persönlich hadere damit aber noch ein wenig – wobei das definitiv nicht an der Sonos Arc liegt. Nicht nur braucht man moderne Hardware, auch die Inhalte müssen entsprechend vorliegen – und selbst auf Netflix ist die Zahl der TV-Serien und Filme mit Dolby Atmos eher überschaubar als umfangreich. Es besteht aber auch kein Zweifel daran, dass sich das in Zukunft weiter positiv entwickeln wird, denn Dolby Atmos hat sich als Standard durchgesetzt.

Mein Fazit zur Sonos Arc Soundbar

Aber wie soll man die Sonos Arc am Ende beurteilen? Vor allem, wenn man ohnehin schon ein 1.500 Euro teures Sonos-Setup am Start hat? Mit einem Preis von 899 Euro ist die Sonos Arc vielleicht etwas unvernünftig. Aber sie sorgt halt auch für noch mehr Power, für noch mehr Klang und noch mehr Spaß. Und hier spielt es am Ende keine Rolle, ob man sich die Sonos Arc alleine unter den Fernseher stellt oder ob man noch unvernünftiger ist und sie im Verbund mit Sub und Rear-Speakern verwendet.

Die wichtigere Frage ist am Ende auch nicht, ob man sich für die Arc entscheidet, sondern viel mehr ob man sich für Sonos entscheidet. Denn eines ist klar: Ein Sonos-Speaker kommt selten allein. Genau das ist aber auch die größte Stärke des Herstellers: Man bietet ein Lautsprecher-System für das ganze Haus und nicht nur für das Wohnzimmer. Und insbesondere was die Software, die Konnektivität und die Kopplung der Speaker anbetrifft, hat Sonos meiner Meinung nach weiterhin einen großen Vorsprung gegenüber anderen Herstellern – zumal selbst komplexe Systeme super einfach zu bedienen sind.