Lumos Ultra: Fahrradhelm mit App und Licht wird deutlich günstiger

Es ist noch gar nicht so lange her, seit ich euch den Lumos Kickstart vorgestellt habe. Der mit hellen LED-Leuchten, einer Blinker-Funktion sowie einer App-Anbindung ausgestattete Fahrradhelm ist technische eine tolle Sache, mit einem Preis von rund 170 Euro aber alles andere als günstig. Nun gibt es insbesondere in dieser Hinsicht gute Neuigkeiten: Die Entwickler des Fahrradhelms haben mit dem Lumos Ultra eine neue, deutlich günstigere Generation vorgestellt.

Lumos Ultra auf Kickstarter entdecken (zum Projekt)

Für den Lumos Ultra, der ab November 2020 ausgeliefert werden soll, sucht man aktuell bei Kickstarter nach Unterstützern – und das bereits sehr erfolgreich. Nach nur vier Stunden war der gewünschte Finanzierungsbetrag von etwas mehr als 50.000 Euro erzielt, mittlerweile hat man diese Marke deutlich überschritten. Fast 8.000 Nutzer haben mittlerweile mehr als 800.000 Euro zur Finanzierung beigetragen.

Und wo wir gerade beim Preis sind: Der Lumos Ultra ist als Early Bird Angebot für 79 US-Dollar erhältlich. Zusammen mit den Versandkosten werden daraus umgerechnet rund 71 Euro. Zudem ist eine Version mit einem verbesserten Aufprallschutz für rund 98 Euro erhältlich. Beides ist deutlich günstiger als der vergleichbare Lumos Kickstart, für den man rund 100 Euro mehr ausgeben muss.

Diese Funktionen bietet der neue Lumos Ultra

Funktional muss man sich trotzdem nicht verstecken: Auf der Vorderseite gibt es eine helle LED-Leuchte, hinten gibt es zwei rote LED-Module, die zudem als Blinker genutzt werden können. Eine kleine Fernbedienung für den Lenker ist dabei inklusive, auf Wunsch kann man den Blinker auch per App oder Apple Watch aktivieren.

Ebenfalls praktisch: Zum Aufladen kommt nun kein eigener Anschluss mehr zum Einsatz, stattdessen setzt man auf USB-C, was den Helm noch etwas flexibler macht. Gleichzeitig steigt die Akkulaufzeit auf bis zu 10 Stunden. Das Gewicht des Lumos Ultra liegt zudem nur noch bei rund 370 Gramm. Zur Auswahl stehen zudem verschiedene Farben und ein optionales Visier. Ebenso wird es den Lumos Ultra in drei verschiedenen Größen geben.

Um den geringen Preis möglich zu machen, muss man im Vergleich zum Lumos Kickstart zwei Einschränkungen in Kauf nehmen. So gibt es beispielsweise keine Blinker an der Front des Helms. Zudem ist das automatische Bremslicht, was bei starker Verzögerung automatisch hell aufleuchtet, nicht im Lumos Ultra integriert.