Tom Clancy’s Elite Squad: Vorbestellungen ab jetzt möglich

Im Juni des letzten Jahres haben die Entwickler von Ubisoft ihr neues Werk für Mobilgeräte, Tom Clancy’s Elite Squad, erstmals auf der E3 Spielemesse der Öffentlichkeit präsentiert. Zu diesem Zeitpunkt konnte man sich gleichzeitig registrieren lassen, um über Neuigkeiten informiert zu werden. Seither hat sich nichts mehr getan – bis jetzt.

Während des Ubisoft Forward-Events am vergangenen Wochenende hat das Entwicklerteam nun neue Informationen zu Tom Clancy’s Elite Squad preisgegeben, darunter das bestätigte Veröffentlichungsdatum. Laut Ubisoft soll der Titel am 27. August 2020 kostenlos für iOS und Android erscheinen. Vorbestellungen im deutschen App Store sind ebenfalls ab sofort möglich.

Kostenlose Bonus-Waffe für Vorbesteller

Tom Clancy’s Elite Squad wird über 70 spielbare Charaktere verfügen, die sich mit Waffen und Ausrüstung aufrüsten lassen. Die Figuren stammen aus unterschiedlichen Spielen und werden für taktische 5v5-Kämpfe eingesetzt, die eines der Haupt-Spielmodi in der Neuerscheinung sein werden. Auch eine Kampagne mit mehreren Kapiteln, in denen sich weitere Kämpfer freischalten lassen, gehört zum Umfang von Tom Clancy’s Elite Squad, ebenso wie die Option, Gilden zu gründen und in PvP-Battles gegeneinander anzutreten.

Wer sich schon jetzt die Neuerscheinung sichert, bekommt eine exklusive Waffe für Montagne, einem Charakter aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, geschenkt. Auf der Website von Ubisoft gibt es zum Spiel weitere Infos und die Möglichkeit, sich vorab zu registrieren. Abschließend sorgt der offizielle Trailer zum neuen Shooter-Game für weitere Eindrücke.