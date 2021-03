Connect-App der Telekom zeigt Restvolumen jetzt im Widget an

Telekom-Kunden, die eine HotSpot-Flat inklusive haben, nutzen die Connect-App (App Store-Link) sicherlich aktiv. Basierend auf den persönlichen Einstellungen sowie weitere Faktoren, wird intelligent zwischen LTE und WLAN gewechselt. Und wer stets über das eigene Datenvolumen informiert sein will, kann dieses ab sofort im iOS 14-Widget anzeigen lassen.

Ist Version 6.11 installiert, lässt sich ein kleines oder mittleres Widget auswählen. Dieses zeigt standardmäßig den WLAN-Namen an – in den Widget-Einstellungen könnt ihr aber die dauerhafte Restvolumen-Anzeige aktivieren. Hier könnt ihr dann sehen, wie viel Volumen noch übrig ist und in wie vielen Tagen die neue Abrechnungsperiode beginnt.

Die Funktionen der Connect-App im Überblick