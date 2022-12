Das Beste aus 2022: Fabians Zubehör des Jahres

Ich habe lange überlegt, welches Gadget mich in diesem Jahr am weitesten vorwärts gebracht hat. Ganz weit vorne mit dabei waren mit dem Nuki Keypad 2.0 und der Philips Hue Festavia Lichterkette zwei Produkte, die aktuell nicht verfügbar sind. Auch das Philips Hue Perifo Schienensystem war für mich ein echter Problemlöser, richtet sich am Ende aber an eine eher kleine Zielgruppe.

Meine Wahl ist letztlich auf die Logitech MX Master 3S entschieden, eine stinklangweilige Computer-Maus. Mittlerweile habe ich das neueste Modell aus dem Hause Logitech aber nicht nur im Büro, sondern auch am heimischen Schreibtisch im Einsatz – und damit quasi jeden Tag in der Hand. Das kann kaum ein anderes Gadget von sich behaupten.

Kleine Änderungen mit großer Auswirkung

Der Schritt vom Vorgänger, der Logitech MX Master 3, fällt gar nicht mal so groß aus – und ist dennoch sehr beeindruckend. Die Klickgeräusche sind bedeutend leiser als zuvor, gerade wenn man mit mehreren Personen in einem Raum arbeitet, ist das mehr als angenehm.

Was die Maus am Ende ebenfalls ausmacht, sind die vielen Möglichkeiten. Zwei Scrollränder und etliche zusätzliche Tasten sorgen in Kombination mit der Logitech Options+ Software dafür, dass man zahlreiche Funktionen mit der Maus ausführen kann. Ich nutze sie unter anderem für Mission Control oder die Anzeige des Desktops.

Leider ist die Logitech MX Master 3S nicht wirklich günstig. Auch wenn es ausgehend von der unverbindlichen Preisempfehlung schon einen Nachlass von 25 Prozent gibt, zahlt man aktuell immer noch knapp 100 Euro für die Maus. Ein Schnäppchen ist das leider nicht.