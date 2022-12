Netatmo Welcome: Smarte Innenkamera heute für 89,90 Euro

Falls ihr noch eine smarte Kamera sucht, um beispielsweise den Eingangsbereich in eurem Haus zu überwachen, dann ist die Netatmo Welcome eine ziemlich interessante Alternative. Heute bekommt ihr sie bei Cyberport zu einem richtig guten Kurs: Es werden nur 89,90 Euro (zum Angebot) fällig.

Das ist durchaus eine Ansage, denn bei anderen Händlern kostet die Netatmo Welcome, die mittlerweile unter dem Namen „Netatmo Smarte Innenkamera“ verkauft wird, mindestens 145 Euro. Bei Cyberport wird der Preis durch das Cyberdeal-Angebot an der Kasse automatisch nach unten korrigiert.

Das erwartet euch bei der smarten Innenkamera Netatmo Welcome

Die Netatmo Welcome hat durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel, gerade mit der ausgereiften und funktionsreichen Software macht sie aber auch noch heute eine gute Figur. Punkten kann die Kamera beispielsweise mit einer Gesichtserkennung, die fortlaufend dazu lernt, und mit der Anbindung an HomeKit Secure Video.

Als Anwendungsbeispiele für die Welcome-Kamera stellt Netatmo neben Familien mit Kindern, die sich rückversichern können, ob ihre Schützlinge sicher von der Schule nach Hause zurückgekehrt sind, auch Personen vor, die sich um ältere Menschen kümmern, und sich so vergewissern können, dass die betreute Person wieder ins Haus oder die Wohnung zurückgekehrt ist. „Welcome adressiert zwei Hauptbedürfnisse von Kunden: Zu wissen, wenn ihre Angehörigen zu Hause sind und darüber informiert zu werden, wenn Fremde sich in ihrem Haus aufhalten. Welcome bringt allen Familienmitgliedern ein Stück Sicherheit“, sagt Fred Potter, CEO und Gründer von Netatmo.

Damit Welcome nicht zu einer reinen Überwachungskamera wird, soll die Kamera über verschiedene Optionen verfügen, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Für jedes Familienmitglied kann beispielsweise individuell entschieden werden, ob Welcome Nachrichten senden oder Aufnahmen speichern soll. Im Zuge des generellen Datenschutzes wurde für die Aufzeichnung von Videomaterial ein SD-Karten-Slot in Welcome integriert, das sowohl die Videos, als auch Identifikations-Infos lokal speichert und nicht in die Cloud weitergibt – ohne eine eingelegte SD-Karte kann Welcome keine Daten archivieren. „Darüber hinaus ist der Zugriff vom Smartphone des Nutzers über eine nach Bankenstandard verschlüsselte Verbindung gesichert, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu garantieren“, so berichtet die Pressemitteilung.