Der neue Echo Show 10 kann jetzt vorbestellt werden

Im September 2019 hat Amazon eine ganze Reihe neuer Geräte vorgestellt, fast alle davon sind mittlerweile auch verfügbar. Die neuen Echo-Modelle mit dem Kugel-Design haben wir euch ja schon vorgestellt, auch die neue Benutzeroberfläche für den Fire TV wird seit einziger Zeit ausgerollt und langsam an die Nutzer verteilt.

Komplett überarbeitet wurde auch der Echo Show 10. Der integrierte Bildschirm sitzt nun so auf dem Lautsprecher, dass er sich frei drehen kann. So hat man immer einen Blick auf das Display, egal wo man sich im Raum aufhält. Eine coole Sache, die ich mir sehr gut in meiner offenen Küche vorstellen kann. Auf die integrierte Kamera kann man auch über die Alexa-App zugreifen und sich dabei um 360 Grad drehen. Ähnlich wie bei den kleineren Show-Modellen kann die Kamera aber auch mit einem Schieber blind gemacht werden.

Der mit einem Preis von 249,99 Euro nicht gerade günstige Smart Speaker mit Display hat bislang allerdings noch kein Erscheinungsdatum. Bisher konnte man sich auf der Amazon-Webseite nur über Neuigkeiten informieren lassen. Zumindest das hat sich jetzt geändert: Der neue Echo Show 10 kann jetzt in den Warenkorb gelegt und vorbestellt werden. Wann genau die Auslieferung erfolgt, ist allerdings noch unklar – möglicherweise ist es erst im März soweit.

Ich persönlich weiß nicht genau, ob mir das Design jetzt zusagt oder nicht. In gewisser Weise ähnelt der Echo Show 10 dem Apple iMac G4 – aber ob das am Ende ausreicht, um uns zu begeistern?