1-2-3 Tanken: Neues Familien-Abo für bis zu 6 Nutzer

Während die meisten durch den Wegfall des Solis mehr Geld im Portmonee haben, wird es an der Zapfsäule teurer. Die neue CO2-Steuer treibt die Preise um 7 bis 8 Cent pro Liter Benzin oder Diesel in die Höhe. Demnach sind Spritpreis-Apps weiterhin eine gute Anlaufstelle und 1-2-3 Tanken (App Store-Link) hat per Update Neuigkeiten zu vermelden.

Während die Basisversion kostenlos ist, kann man im Tanken Plus-Abo Preisalarme für beliebig viele Tankstellen aktivieren, interaktive Preisstatistiken einsehen, ein Widget sowie die Apple Watch-App nutzen. Und ab sofort ist das 1-2-3 Tanken Plus Abo über die Familienfreigabe teilbar – demnach können bis zu 6 Nutzer auf das Abo zugreifen. Version 2.2.1 optimiert zudem die Widget-Anzeige und optimiert die Standortbestimmung.

1-2-3 Tanken ist übersichtlich gestaltet und zeigt die Preise direkt auf einer Karte an. So bekommt man schnell einen guten Überblick über das aktuelle Preisgeschehen. 1-2-3 Tanken zeigt dabei die Preise für Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien an.

Die App ist 54,7 MB groß, wobei das Plus-Abo für ein Jahr 4,99 Euro kostet. Das neue Familien-Abo ist mit 7,99 Euro pro Jahr etwas teuer.