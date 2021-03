Die Top-Themen der Woche: MagSafe auf unterschiedliche Weisen

In den letzten Jahren wurde ja viel über ein mögliches Ende des Lightning-Ports berichtet. Verzichtet Apple schon beim kommenden iPhone darauf? Was kommt als Alternative? Vielleicht doch ein ganz neues Anschluss? Zumindest iPhone-Nutzer können auf eine neue Variante des MagSafe-Anschlusses hoffen: Wie Patently Apple erfahren hat, hat Apple kürzlich ein neues Patent beim United States Patent and Trademark Office, dem US-amerikanischen Patentamt, eingereicht. Die damit verbundenen Skizzen deuten auf einen 3-Pin-Adapter mit magnetischer Vorrichtung hin, der denen der älteren MacBooks ähnlich sieht.

Andere Hersteller konzentrieren sich derzeit auf den MagSafe-Anschluss auf der Rückseite des iPhone 12. Allerdings verkaufen sie kein MagSafe-Zubehör, sondern mit MagSafe kompatibles Zubehör. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der den Herstellern am Ende wohl jede Menge Lizenzgebühren spart. So bekommt ihr am Ende magnetisches Qi-Zubehör. In dieser Woche haben wir euch eine Alternative von Anker vorgestellt.

