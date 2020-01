Digitimes: Gleich zwei Modelle als potentielle Nachfolger des iPhone SE?

Von einem potentiellen Nachfolger des Einstiegsmodells iPhone SE ist schon seit längerem die Rede – immerhin ist das iPhone SE schon im März 2016 vorgestellt und seitdem nicht mehr aktualisiert worden. Das Interesse an einem kostengünstigeren Einstiegs-Gerät ist aber nach wie vor groß, so dass Apple auch im Hinblick auf die zahlreich vorhandene Konkurrenz aus dem mittelpreisigen Android-Lager gut daran täte, hier eine Aktualisierung vorzunehmen.

Wie ein Bericht von Digitimes nun aufführt, könnte Apple in diesem Jahr gleich zwei Modelle dieser Art vorstellen, die dann unter der Bezeichnung iPhone 9 im Handel landen könnten. Der Bericht von Digitimes (via 9to5Mac) beruft sich auf eine Quelle aus der Zulieferer-Industrie, bei der von Aufträgen für zwei verschiedene LCD-Displays für das Unternehmen Chipbound Technology die Rede ist. Die Firma stellt Treiber für LCD-Bildschirme her.

Das Team von 9to5Mac hält diese Aussage allerdings für wenig relevant. „Dies scheint eine extrem dünne Grundlage für zwei unterschiedliche Modelle zu sein“, heißt es bei 9to5Mac. „Wahrscheinlicher ist, dass Apple die Bildschirme von verschiedenen Anbietern mit jeweils geringfügig unterschiedlichen Treiberchips bezieht, oder das Unternehmen plant ein geringfügiges Upgrade zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.“

Auch der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo äußerte sich unlängst zu einem Nachfolge-Modell des iPhone SE und prognostizierte den Formfaktor des iPhone 8 in Kombination mit der technischen Ausstattung eines iPhone 11. Das iPhone SE 2 oder iPhone 9 solle mit 64 und 128 GB Speicherplatz in den Farben Silber, Spacegrau und Rot zum Startpreis von 399 USD erscheinen, aber ohne 3D Touch-Features auskommen.

Sollte der Nachfolger des iPhone SE über die oben genannten Spezifikationen verfügen – wäre es ein Modell, das interessant für euch sein könnte?