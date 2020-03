Disney+ startet morgen: Frühbucherangebot nur noch heute, Telekom aktiviert verzögert

Morgen geht es endlich los: Disney+ startet in Deutschland. Wir möchten heute noch einmal auf das um 23:59 Uhr endende Frühbucherangbeot aufmerksam machen.

Disney+ kostet normalerweise 69,99 Euro pro Jahr. Das Frühbucherangebot, das heute Nacht endet, ist 10 Euro günstiger. Im ersten Jahr zahlt ihr also nur 59,99 Euro. Klickt euch auf diese Webseite und nehmt das günstige Angebot in Anspruch.

Telekom-Kunden streamen 6 Monate gratis

Solltet ihr Telekom-Kunde sein, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass Privatkunden Disney+ 6 Monate geschenkt bekommen. Danach gibt es ebenfalls Rabatt, pro Monat kostet das Abo über die Telekom 4,99 Euro statt 5,99 Euro.

: Die Aktionen sind kombinierbar. Zuerst nutzt ihr die 6 Gratis-Monate der Telekom, danach greift das reduzierte Erstjahr von Disney+. Nicht so gut: Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei der Telekom, wird man zum Start nicht alle Accounts aktivieren können. Wer als Festnetzkunde das Angebot wahrgenommen hat, muss sich wohlmöglich noch ein wenig länger gedulden. Das Angebot ist aber für euch gesichert.

Wenn ihr kein Telekom-Kunde seid: Wir gehen davon aus, dass man Disney+ zum Start 7 Tage kostenlos testen kann. Das war zumindest in den USA und anderen Ländern so, in denen der Dienst schon verfügbar ist.

Kompatible Geräte für Disney+

Die App für Disney+ ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar, sollte aber im Laufe des Tages eintreffen. Aber auf welchen Geräten kann ich Disney+ streamen? Hier die Übersicht:

Internetbrowser

Disney+ unterstützt die meisten Internetbrowser, unter anderem Chrome 75+, Firefox 68+, Internet Explorer 11 und Safari 11+.

iOS- und Android-App

Apple iPhone/iPod Touch : Disney+ wird auf iOS 11.0 oder höher unterstützt.

: Disney+ wird auf iOS 11.0 oder höher unterstützt. Apple iPad Tablet : Disney+ wird auf iOS/iPadOS 11.0 oder höher unterstützt.

: Disney+ wird auf iOS/iPadOS 11.0 oder höher unterstützt. Android: Du kannst Disney+ auf jedem Android-Handy oder Android-Tablet streamen, das OS 5.0 (Lollipop) oder höher unterstützt. Ebenso wird das Amazon Fire Tablet unterstützt.

Smart TVs

Android TV-Geräte:

Die Disney+ Android App wird auf Android-TV-fähigen Smart TVs, einschließlich Sharp AQUOS und Sony Bravia, unterstützt.

Die Disney+ Android App wird auch auf Set-Top-Boxen unterstützt, die Android-TV verwenden, darunter NVIDIA SHIELD TV und Mi Box.

LG WebOS Smart TVs:

Disney+ unterstützt LG Smart TV Modelle ab 2016 oder später (mit WebOS 3.0 oder höher). Leider werden LG-Fernseher, die das NetCast OS verwenden nicht unterstützt. Der LG Smart TV Browser wird auf keinem der verschiedenen LG-Fernseher unterstützt.

Samsung Tizen Smart TVs:

Disney+ unterstützt Samsung Smart TV Modelle Fernseher ab 2016 oder später (mit HD-Video-Unterstützung), die das Tizen-Betriebssystem verwenden. Leider unterstützt Disney+ keine SamsungFernseher, die das Orsay-Betriebssystem oder den integrierten Browser verwenden.

Internetfähigen TV-Geräte, Spielkonsolen und Streaming-Geräte