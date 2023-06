Dyson Airwrap: Mehr Ordnung dank einfacher Wandhalterung

Meine Frau hat in den vergangenen Jahren mehrere Haarpflege-Produkte von Dyson ausprobiert, hängen geblieben sind wir beim Airwrap. Mit verschiedenen Aufsätzen wird er für unterschiedliche Styling-Aufgaben benutzt. Nach dem täglichen Einsatz wurde er bisher in einer Schublade verstaut, was nicht unbedingt praktisch war. Ich hatte also eine Aufgabe: Eine Wandhalterung für den Airwrap zu suchen.

Schnell stellte ich fest, dass das gar nicht so einfach war. Viele Halterungen sind als Regal gestaltet, auf dem nicht nur der Airwrap horizontal abgelegt wird, sondern auch noch jedes einzelne Zubehör aufgesteckt werden kann. Ein echter Staubfänger und noch dazu viel zu breit für unser Badezimmer.

Die erste Testbestellung auf Etsy verlief dann ebenfalls wenig erfolgreich. Der Formfaktor stimmte zwar, allerdings handelte es sich bei der Halterung um einen 3D-Druck mit anschließender händischer Lackierung, was leider alles andere als gut aussah – zumindest für unseren Geschmack.

Am Ende ist es ein einfaches Produkt von Amazon geworden

Dann habe ich auf Amazon eine Halterung entdeckt, die genau unseren Wünschen entsprach. Mit 15,99 Euro (Amazon-Link) stimmte auch der Preis. Zu meiner Überraschung kommt als Material sogar Aluminium zum Einsatz und kein Kunststoff aus dem 3D-Drucker.

Ebenfalls klasse: Die Halterung muss nicht zwingend an die Wand geschraubt werden. Im Lieferumfang sind auch zwei 3M-Klebepads enthalten, dank denen die Montage in Sekundenschnelle erledigt ist. Danach kann der Airwrap, egal welchen Aufsatz man verwendet, einfach von oben in die Halterung gestellt werden. Praktisch: Rechts gibt es einen Mini-Halter für das Stromkabel.

Für uns ist die No-Name-Halterung die perfekte Lösung und noch dazu für kleines Geld. Umso erstaunlicher ist es, dass es von Dyson kein passendes Zubehör gibt, um den Airwrap platzsparend an der Wand aufzubewahren, wenn er nicht genutzt wird.