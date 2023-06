Telegram: Messenger-Dienst kündigt neue Stories-Funktion an

Am Montag kündigte Telegram-CEO Pavel Durov in seinem Telegram-Channel an, dass der Messenger-Dienst nun die Wünsche seiner User gehört habe und Anfang Juli die lang ersehnte Story-Funktionalität in einem Update launchen werde. Telegram (App Store-Link) hatte sich lange geweigert, auf den Story-Zug aufzuspringen, wolle nun aber den Wünschen seiner Nutzer und Nutzerinnen Rechnung tragen.

Mehr als die Hälfte der Anfragen, die Telegram hinsichtlich neuer Features regelmäßig bekomme, drehten sich um Stories, schreibt Durov in seinem Posting. Und: „Telegram wäre nicht Telegram, wenn es seinen Usern nicht zuhören und bestehende Formate überarbeiten würde.“

Anfang Juli können sich nun alle freuen, denn sie werden kommen, die Telegram-Stories – und mit ihnen viele Konfigurationsmöglichkeiten. So habt ihr zum Beispiel die Option, pro Story zu definieren, wer diese ansehen kann: jeder, eure Kontakte, ausgewählte Kontakte oder eine Liste enger Freunde. Die Stories werden als ausklappbarer Inhalt oberhalb eurer Chat-Liste dargestellt. Zusätzlich könnt ihr Stories ausgewählter Kontakte in einer „Hidden“-Section verstecken, wenn ihr sie nicht in eurer Liste haben wollt.

Diverse Kreationsmöglichkeiten

In den Stories selbst könnt ihr Links und Captions hinzufügen. Auch andere User könnt ihr taggen. Analog zu BeReal könnt ihr Fotos und Videos sowohl mit der Front- als auch mit der rückwärtigen Kamera aufnehmen. Zusätzlich könnt ihr die Ablaufzeit eurer Story selbst definieren und habt dabei die Wahl zwischen sechs, zwölf, 24 und 48 Stunden. Alternativ könnt ihr die Story permanent auf eurer Profilseite verlinken, also ähnlich wie bei Instagram.

Durov schreibt in seinem Posting:

„Die Möglichkeit, deine Stories in deinem Profil zu speichern, wird Telegram-Profile informativer und bunter machen. Du wirst nicht nur in der Lage sein, mehr Inhalte von deinen engsten Kontakten zu entdecken, sondern auch mehr Informationen über Nutzer, mit denen du dich in Gruppen oder Channel-Kommentaren verbindest. Apropos Kanäle, diese werden von mehr Aufmerksamkeit und Abonnenten profitieren: Sobald wir die Option einführen, Nachrichten von Kanälen in Stories zu posten, wird es viel einfacher, auf Telegram viral zu gehen.“

Durov glaubt, die neue Funktion läute eine neue Telegram-Ära ein und werde den Messenger zu einem sozialeren Raum machen, als er bisher sei. Die letzten Tests laufen derzeit. Ausgerollt werden soll das Story-Update Anfang Juli.