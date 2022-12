Echo Dot mit Uhr: Der perfekte Badezimmer-Lautsprecher?

Ein Badezimmer ohne Musik könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Egal ob beim Duschen, in der Badewanne oder während anderer Aktivitäten, mehrfach am Tag bitte ich die Sprachassistentin meiner Wahl, die Musik meiner Wahl zu spielen.

Aktuell setze ich für dieses Unterfangen auf einen Sonos One. Allerdings ist es mehr als verständlich, dass sich nicht jeder einen über 200 Euro teuren Lautsprecher ins Badezimmer stellt. Und ein Manko habe ich nach dem Wechsel vom Bose Home Speaker auf das Sonos-System im kompletten Haus auch festgestellt: Mir fehlt die Uhr aus dem Bose-Lautsprecher im Badezimmer ungemein.

Mehr Bass und mehr Display

Was den Preis und auch die Uhr angeht, hat Amazon die passende Lösung auf Lager: Den Echo Dot der fünften Generation mit eingebauter Uhr. Genau wie am Black Friday könnt ihr euch den Lautsprecher jetzt wieder für 39,99 Euro (Amazon-Link) sichern. Gemessen an der unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 Euro könnt ihr derzeit 43 Prozent sparen.

Und das, obwohl die fünfte Generation des kleinen Alexa-Lautsprechers ja erst im Oktober erschienen ist. Insbesondere beim Klang hat Amazon noch einmal eine Schippe drauf gelegt, vor allem der Bass hat deutlich an Kraft gewonnen. Zudem besteht die Anzeige für die Uhr jetzt auch noch mehr LEDs und kann entsprechend mehr Informationen anzeigen.

Für 39,99 Euro auf jeden Fall eine gelungene Kombination. Aufgrund der Größe natürlich kein HiFi-Sound. Aus technischer Sicht natürlich nur für Personen gedacht, die mit Alexa arbeiten möchten. Aus preislicher Sicht aber eben auch ziemlich attraktiv. Nur eine Sache habe ich vergessen: Den Echo Dot während meines Tests mal ins Badezimmer zu stellen und ein paar Fotos zu machen…