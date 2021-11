Echo Show und Echo Studio: Weitere Amazon-Deals sind gestartet

Ich gehe davon aus, dass Amazon nächste Woche noch einmal zum großen Rundumschlag ausholen wird, immerhin steht dann der Black Friday an. Wer nicht so lange warten möchte, kann aber schon jetzt zuschlagen. Neben den heute Morgen schon vorgestellten Eero-Deals hat Amazon bereits einige weitere Produkte im Preis gesenkt, unsere Highlights gibt es in diesem Artikel für euch.

Echo Show 8: Besonders viel Alexa zum kleinen Preis

Aus meiner Sicht hat der Echo Show 8 der 1. Generation das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Alexa-Geräte von Amazon, insbesondere natürlich dann, wenn er reduziert wird. Im Vergleich mit dem Nachfolger muss man nur auf kleine Details verzichten, alle wesentlichen Funktionen sind mit an Board. Egal ob man das Wetter ablesen, Fotos ansehen, Nachrichten lesen oder das Smart Home steuern möchte, all das klappt mit dem Echo Show 8 wunderbar. Heute bekommt ihr das smarte Display, das auch einen recht ansprechenden Klang mit bringt, für nur 64,99 Euro.

51.396 Bewertungen Echo Show 8 (1. Gen, 2019) – Smart Display mit... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen helfen, Ihren Alltag zu organisieren.

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und Familienmitglieder an, die die Alexa App oder ein Echo-Gerät mit Bildschirm haben. Machen Sie Ankündigungen in...

Echo Studio: Alexa mit besonders gutem Klang

Falls ihr auf ein Display verzichten könnt und stattdessen besonders guten Klang wünscht, dann ist der Echo Studio wie für euch gemacht. Der Lautsprecher von Amazon kostet normalerweise 199,99 Euro, als zertifizierte und generalüberholte Variante mit voller Garantie bekommt ihr den Echo Studio heute aber schon für 152,99 Euro. Ein wirklich guter Deal, denn von einem Neugerät dürfte der Speaker nicht zu unterscheiden sein. Dank 3D-Audio klingt der Echo Studio sogar richtig klasse, insbesondere in Anbetracht der Preisklasse und Konkurrenz von Apple und Google.

314 Bewertungen Echo Studio, Zertifiziert und generalüberholt... Immersiver Klang – 5 Lautsprecher für kräftigen Bass, dynamische Mitten und kristallklare Höhen. Dolby Atmos-Verarbeitung verleiht Ihrer Musik Räumlichkeit, Klarheit und Tiefe.

Stets bereit – Alexa kann Musik abspielen, die Nachrichten vorlesen und Fragen beantworten.

Kindle Oasis: Der beste eBook-Reader von Amazon

Vor ein paar Tagen habe ich euch den neuen Kindle Paperwhite Signature Edition vorgestellt. Ein tolles Teilchen für alle Bücherfreunde, doch Amazon hat tatsächlich noch einen besseren Kindle im Programm: Den Oasis. Den bekommt ihr heute ebenfalls generalüberholt zum Sparpreis, er kostet nur noch 154,99 Euro. Zum Vergleich: Der reguläre Preis der 8-GB-Variante beträgt 229,99 Euro. Im Vergleich zum neuen Paperwhite bekommt man ein noch etwas größeres Display mit mehr LEDs und praktische Umblättertasten an der Seite des Readers.

6 Bewertungen Kindle Oasis, Leselicht mit verstellbarer... Unser bestes, 7 Zoll großes Paperwhite-Display mit 300 ppi und frontbündigem Design

Farbtemperatur des Frontlichts lässt sich von Weiß bis Bernstein verstellen

Günstiges Zubehör von Ring und Blink

Wenn ihr euer Smart Home ausbauen möchtet, dabei aber eher auf den Preis bedacht seid, dann gibt es auch noch zwei Empfehlungen für euch. Die Einsteiger-Videotürklingel Ring Video Doorbell Wired gibt es heute für nur 39 Euro. Und die Smart Home Kamera Blink Mini wird sogar für nur 22,99 Euro verkauft.