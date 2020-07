Facebook Messenger unterstützt die Bildschirmfreigabe bei Video-Anrufen

Falls ihr bei Video-Anrufen über den Facebook Messenger (App Store-Link) euren Bildschirminhalt teilen wollt, könnt ihr das fortan tun. So könnt ihr während des Video-Anrufs auf weitere Inhalte aufmerksam machen, wobei der Anruf natürlich als Bild-in-Bild weitergeführt wird.

Die Bildschirmfreigabe ist ab sofort in den mobilen Apps für iOS und Mac verfügbar, wobei die Freigabe auch in Gruppenanrufen von bis zu 16 Personen möglich ist. In Kürze soll die Anzahl auf 50 Personen erhöht werden. Euer Display wird dabei gespiegelt und für alle Teilnehmer angezeigt.

Während eines Video-Anrufs müsst ihr im unteren Menü einfach die neue Option “Share your Screen” auswählen, den entsprechenden Zugriff erlauben und schon wird euer Displayinhalt für alle Teilnehmer angezeigt.