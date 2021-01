Für Spiele-Fans: MediaMarkt und Saturn mit neuer 3 für 2-Aktion

Schon in der letzten Woche gab es für alle Besitzer einer Nintendo Switch-Konsole eine Preisaktion bei den beiden Elektronikmärkten Saturn und MediaMarkt nach dem bekannten „3 für 2“-Prinzip. Heißt: Man sucht sich drei Spiele aus dem Angebots-Sortiment aus, zahlt aber nur zwei – das günstigste Game gibt es gratis. Mit Titeln wie „Animal Crossing: New Horizons“ oder auch „Super Mario Odyssey“ waren seinerzeit einige tolle Spiele dabei.

Jetzt haben die beiden Märkte eine neue 3 für 2-Aktion gestartet und damit gleichzeitig auch Titel für die PS4 und Xbox One integriert – über die zugesicherte Kompatibilität sollten sich die Spiele auch auf der PS5 bzw. der Xbox Series X absolvieren lassen. Für die PS4 sind beispielsweise Games wie „The Last of Us: Remastered“, „Assassin’s Creed: Odyssey“, „Far Cry 5“, „Star Wars Battlefront II“, „Mortal Kombat 11“, „Final Fantasy XV“, „Call of Duty WWII“, „Uncharted 4“ oder „Shadow of the Tomb Raider“. Insgesamt gibt es für die PS4 über 90 verschiedene Games zur Auswahl, jedoch sind längst nicht nur Topseller dabei.

Für die Xbox One stehen 32 Titel zur Verfügung, auch hier gibt es beispielsweise „Star Wars Battlefront II“, „Mortal Kombat 11“, „Shadow of the Tomb Raider“ oder „Call of Duty WWII“. Bei der Nintendo Switch hat man sich bei dieser Aktion titeltechnisch zurückgehalten und bietet unter den 48 verfügbaren Titeln kaum echte Highlights an.

Hier geht es zur Aktion bei MediaMarkt und Saturn:

Wie bei vielen dieser Aktionen gilt auch hier, die Preise zu vergleichen: Nicht immer macht man beim 3 für 2-Kauf unbedingt Schnäppchen. Amazon hat hinsichtlich des Preises noch nicht nachgezogen, da die Aktion aber die ganze Woche über gilt, ist davon sicherlich bald auszugehen.